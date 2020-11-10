Erdoğan: Modern kapitülasyonlara karşı mücadele veriyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon prangasıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı tarihi bir mücadele veriyoruz” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen 10 Kasım anma etkinliğinde konuştu.

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Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifası ve yerine yaptığı atamadan bahsetmeyen Erdoğan, ekonomide güncel durumu değerlendirdi.

“Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarının objektif kriterlere göre verildiğini söyleyebilecek kimse çıkamaz” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Böyle bir iklimde, ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir? Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon prangasıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı tarihi bir mücadele veriyoruz. Ekonomide dünyanın ilk 10’una girmeyi başaracağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e en büyük armağan olacağına inanıyorum.”

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan bazı kısımlar şöyle:

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*Bölgesel ve küresel meselede sözü dinlenen tarafı ağırlık kazanan bir ülke konumuna yükseldik.

*Sıkıntılarımız yok mu elbette var, hiçbiri aşılamayacak üstesinden gelinemeyecek hususlar değil.

*Tıpkı İstiklal Harbi’nin hemen ardından yaptığımız gibi son 18 yılda üzerinde en çok durduğumuz konulardan başında ekonomi geliyordu.

*Bu dönemde attığımız her adımda uğradığımız gizli açık saldırıların bir tarafında mutlaka ekonomi vardı.

*Siyasi ve ekonomik hiç bir göstergesi ülkemizle mukayese edilemeyecek pek çok devletin önümüzde geçirilmesi bu mücadelenin parçasıdır.

*AB tam üyelik süreci başta olmak üzere tüm platfomlarda bunu yaşadık yaşıyoruz.

*Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşların norlarının objektif verildiğini söyleyebilecek kimse çıkamaz.

*Batı basınında ülkemize yönelik eleştiriler gerçek ve samimi temellere dayandığını söyleyecek kimse çıkamaz.

*Doğu Akdeniz’de somut örneğini gördüğümüz üzere Türkiye’ye karşı haksız girişimlerde bulunanların kayıtsız şartsız desteklenmesinin nedenini söyleyecek kimse çıkamaz.

*Böyle bir iklimde ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir.

*Dünyada yaşanan genel ekonomik sıkıntılar covid ile daha ağırlaşırken Türkiye en az hasarla süreci yönetmeyi başarmıştır.

*Buna rağmen ısrarla ekonomimizi kötüleyenlerin gayesinin üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu anlamak için öyle çok da teknik analizlere gerek yoktur.

*Gazi Mustafa Kemal’in en büyük hizmetlerinden biri tüm baskılara rağmen kapitülasyonları kaldırmak olmuştur biz bunu bir adım daha öteye taşımanın gayreti içindeyiz.

*Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon prangası ile modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı şimdi de tarihi bir mücadele veriyoruz.

*Serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, büyümeyi özel sektör eliyle sürdürmek kararlılığından vazgeçmeden, paranın milliyeti ve sınırı olmadığını gerçeğini unutmadan tüm gücümüzle çalışıyoruz.

*Üretim yatırım büyüme istihdam, ihracat odaklı anlayışla önümüze çıkan siyasi engelleri birere birer aşarak yolumuza devam ediyoruz.

*Bugüne kadar pek çok alanda ülkemizi hedefine ulaştırdığımız gibi dünyada ilk 10’a girmesini de başaracağız, sağlayacağız.

*Uygulamalarımızın merkezinde daima istihdam yer aldı, bakın işsizlik azalmaya devam ediyor.