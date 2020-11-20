Erdoğan ‘faiz artışı’nı değerlendirdi: Gerekirse acı ilacı içeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum” dedi.

İstanbul’da, 18’nci MÜSİAD EXPO Fuarı’nda konuşan Erdoğan ekonomi ve özellikle de faizle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: “Asıl hedefimiz önce enflasyonu tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmesini temin etmektir. Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağını düşünüyorum. Türkiye’yi faiz, enflasyon ve sarmalından çıkarmamız şart. Aksi halde sürekli bu tartışmayı yaşamak zorunda kalacağız.”

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Salgının ikinci dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde Türkiye’nin nispeten daha iyi bir görünüme sahip olduğunu söyleyen Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

*Her zaman söylüyorum. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz her şeyden önce paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir. Yeni ekonomi yönetimimiz ile birlikte tüm dikkatimizi buraya yöneltip ülkemizi bu kronik sancıdan kurtaracağız

*Hedeflere ulaşmak için iş dünyasından ve vatandaşlarımızdan destek taleplerimiz var. Yurt dışındaki yatırımlarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz. Varlık barışıyla ilgili adımı attık. Bu konuda da gerek yurt dışı gerek yurt içi yastıkaltı neyimiz varsa bunları herhangi bir sorgu olmadan kayıt altına almamız yatırımcılarımız ve ülkemiz için yeni bir ufuk sağlayacak.

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*Derdimiz ne? Derdimiz şu. Paran mı var, yatırım. Paran mı var, istihdam. Paran mı var üretim. Paran mı var üretimle birlikte ihracat. Bu dörtlü mekanizmayı çalıştırdığımızda ayağa kalkacağız.

*Salgının nenden olduğu sorunları ve ekonomiye yaşattığı sorunları dayanışmayla aşabiliriz. Bunun için hepimize görev düşüyor. Hepimizin yapması gereken fedekarlıklar var.

*Ekonomi ve hukukta reformu en kısa sürede Meclis’e getireceğiz.

*Yatırımcının güvenini kazanmak için her türlü adımı atacağız.

*Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız.

*Ticaret Bakanlığmız, TOBB, Dış Ekonomik İlişkliler Kurulumuz, TÜSİAD ve MÜSİAD’dan verimli, yakın, samimi çalışma bekliyoruz. İhracatta yer alan kurumlarımızın birbirinin rakibi değil tamamlayıcısı olarak görmelerini bekliyoruz.

*(2018’de dört partinin anayasa taslağı hazırladığına ilişkin) Yeni anayasa ile kolları sıvadık ancak CHP’nin oyunbozanlığı sebebiyle netice alamadık. Bizimle yeni anayasa hazırlamaktan kaçınanların daha sonra karanlık mahfillerle başka gayretlere girdiği ortaya çıktı. Yeni anayasa çalışmalarının neden akamete uğradığı anlaşıldı.