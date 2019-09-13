Erdoğan, Evren ve Şahinkaya’nın mallarına el konulmasını talep etmiş

Cumhurbaşkanlığı hukuk birimi avukatlarının, 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren generallerden Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya’nın ölümleriyle ortadan kaldırılan ’12 Eylül davası’nın devam etmesi için Yargıtay’a başvurduğu bildirildi. Avukatlar, Evren ve Şahinkaya’nın mal varlığı ile mirasına el konulabilmesi için yargılamanın sürmesini talep etti.

Kenan Evren ve Tayyip Erdoğan.

Darbeden 32 yıl sonra dönemin kuvvet kademesinden hayatta kalan iki ismi Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında dava açılmıştı. Evren, mimarı olduğu 12 Eylül darbesi hakkında 2012 yılında açılan davada yargılanmaya başlanmıştı.

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Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 12 Eylül Davası’nda, Evren ve Şahinkaya’nın, 765 sayılı TCK’nın ‘devlet kuvvetleri aleyhine cürümler’ başlıklı 146’ncı maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmiş, 18 Haziran 2014’teki duruşmada mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet cezasını sanıkların mahkemedeki iyi halini dikkate alarak müebbete indirirken, Evren ve Şahinkaya’nın rütbelerinin de sökülüp orgenerallikten erliğe düşürülmesine karar vermişti.

Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya.

Karardan bir yıl kadar sonra ise 9 Mayıs 2015’de Kenan Evren, ardından, 9 Temmuz 2015’de de Tahsin Şahinkaya ölmüştü.

Yargıtay’ın, Evren ve Şahinkaya hakkında verilen mahkumiyete ilişkin kararı bozmasının ardından dava tekrar görülmeye başlanmış, Ankara 10’uncu Ceza Mahkemesi de, Evren ve Şahinkaya’nın ölmeleri nedeniyle davanın düşürülmesine karar vermişti.

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Mahkemenin söz konusu kararının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hukuk birimi avukatları tarafından temyiz edildiği bildiriliyor.

Birgün’ün, RS FM’de yayınlanan ‘Atilla Güner’le Akşam Postası’ programından aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü adına Avukat Mehmed Faruk Öztürk, ‘müsadere için davanın sürdürülmesi’ ve müebbet hapis cezaları kesinleşmeden vefat eden 12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren ile MGK Üyesi Tahsin Şahinkaya’nın tüm kazançlarına el konulması için Yargıtay’a başvurdu.

Müsadere ile ilgili taleplerin görüşülmesi için yargılamaya devam edilmesi istenen dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Sanıklar darbe suçunu işlemişlerdir. Ardından generallik ve cumhurbaşkanlığı gibi rütbe ve makamlarından maddi ve manevi menfaatler temin etmişlerdir. Maaş, ikramiye, koruma, orduevinden istifade gibi menfaatleri olmuştur. Bunları değerlendirerek elde ettikleri ekonomik kazançları müsadere edilmelidir. Bazı hakları kaldırılmalıdır. Bu kazanç ve hakların miras yoluyla kullanılması da mümkün değildir. Bu konudaki MASAK raporları gerektiği kadar değerlendirilmemiştir.”