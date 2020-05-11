Sokağa çıkma yasağı 18-19 Mayıs’ı kapsayacak şekilde dört gün olacak

Beş haftadır 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta için 18-19 Mayıs’ı içine alacak şekilde dört güne çıkarıldı. 50 gün sonra dün dışarı çıkma izni verilen 65 yaş üstündekiler, 17 Mayıs Pazar günü, yine toplumun diğer kesimlerinin ‘yasaklı olduğu’ bir günde, 11:00 ila 17:00 arasında sokağa çıkabilecek.

Dokuz il için -Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ- giriş çıkış yasağı sonlandırıldı.

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Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir araya geldiği İstanbul’da, Tarabya’daki Huber Köşkü’nde yedinci kez video konferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısına başkanlık etti.

Dört saat süren toplantının ardından halka seslenen Erdoğan, “Hayatta pek çok şeyin ikamesi olabilir ama annelerin ikamesi olamaz” diyerek tüm annelerin gününü bir kez daha kutladı. Salgın sürecinde Batılı ülkelerde yaşlı bakım evlerinde dram yaşandığına değinen Erdoğan, “Türkiye olarak yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

Vefa Destek Grupları’nın önemine ve yaptıkları hizmete dikkat çeken Erdoğan, AKP, MHP, CHP’li 1119 belediyenin de katılımıyla büyük dayanışma örneği sergilendiğini söyledi.

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Erdoğan, “Tamamen eski günlere geri dönmüyoruz. Sadece salgın şartlarında hayatımızı normalleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan paranın 2 milyar lirayı geçtiğini söyleyen Erdoğan, ilk vakanın tespit edilmesinin üzerinden iki ay geçtiğini anımsatarak şöyle devam etti: “Yeni vaka sayımız, ölüm sayımız, yoğun bakımdaki ve solunum cihazına bağlı hasta sayımız giderek artıyor. Bu güzel tablo bazı kısıtlamaları kontrollü şekilde azaltma imkanı verdi.”

Dört günlük sokağa çıkma kıstılaması dahil alınan yeni kararları da duyuran Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

*Hayatın normalleşmesini kesinlikle ilk vakanın görüldüğü 10 Mart öncesindeki gibi düşünülmemeli. Maske takmaya devam edilecek. Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız.

*Hayatımızı uzunca bir süre salgın tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere göre devam ettirmek durumundayız.

*Yıkanabilir bez maskelere ilişkin standardlar, Türk Standardları Enstitüsü’nün internet sitesinde yayımlandı.

*Fiziki mesafeyi koruyacağız. Ellerimizi sık sık yıkayacağız.

*Hayatımızı uzun süre önlem alarak sürdüreceğiz.

*Tamamen eski günlere geri dönmüyoruz. Sadece salgın şartlarında hayatımızı normalleştirmeye çalışıyoruz.

*Dün, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın hava aldığını görmekten menmun olduk. Uygulama bu hafta pazar günü devam edecek.

*20 yaş altındakilere de iki grup halinde, 13 ve 15 Mayıs’ta sokağa çıkma izni verdiğimizi anımsatmak isterim. Bu uygulama da sürecek.

*Olumsuzluk görülürse yeniden önlem alırız.

*18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin 10:00-16:00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz.

*2020 yılı yaş çay alımı fiyatı 3.27 lira olacak. Çay toplamak için bahçelerine gideceklere e-devlette özel izin bölümü alınacak.

*Hesaplaşma usulümüz hukuk, hesaplaşma yeri sandıktır. Ekonomimize yönelik sinsi tuzakların farkındayız.

*Darbe tartışmalarıyla ilgili olarak.. Türkiye’nin tüm saldırılara rağmen hedeflerinden şaşmamasından rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu, bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecek. Cumhur ittifakını sürdürmeye kararlıyız.

*2023 seçimlerinde milli iradenin arkasından dolanmaya çalışanlar bir kez daha milletimizden hak ettikleri cevabı alacaklardır

*Merhum Akif’in dediği gibi 83 milyonun yüreği toplu olarak vurduğunda önümüze geçecek kimse tanımıyoruz.

*Noterlerde normal çalışma düzenine geçmeyi planlıyoruz.

*12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.