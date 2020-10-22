Erdoğan, Esayan’ın cenaze töreninde: Patrik, ‘Böyle bir katılım bir ilk’ dedi

Geçen cuma günü hayatını kaybeden AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan Erdoğan ve beraberindekilere teşekkür ederek, böyle bir katılımın Türk Ermenileri tarihinde ilk olduğunu söyledi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Markar Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde tören düzenlendi.

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Maşalyan ve Başrahip Tatul Anuşyan’ın öncülüğündeki ruhani kurulun yer aldığı töreni Başepiskopos Aram Ateşyan yönetti.

Maşalyan Erdoğan’a hitaben şunları söyledi: “Karabağ çatışmasının bu en sıcak günlerinde bir Ermeni Kilisesi’nde acımızı bizimle paylaşmanız anlamlı mesajlar içermektedir. Kafkaslardaki bu üzücü savaş bir din savaşı değildir. Hatta Ermeni ve Azeri milletlerinin de savaşı değildir. Bu esasında bir toprak mücadelesi ve emperyalist aklın halklar arasında bıraktığı çözülmesi zor bir düğümdür. Savaşlar ve çatışmalar yüzlerce yıl dostluk içinde yaşama tecrübesi olan komşu halklar için ayrıntılardır. Asıl olan birlikte oluşturulacak kalıcı dostluk havzalarıdır. Bunun oluşmasında Türkiye’nin ve sizin şahsi girişimlerinizin değeri ve önemi tartışılmazdır. Savaşın kara bulutlarının dağıtılması için Rabbim sizi barış ve selamet elçisine dönüştürsün. Sağlık ve afiyetiniz için Ermeni vatandaşlarınız her daim duacıdır.”

AKP ve TBMM’ye başsağlığı dileyen Maşalyan, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında yaşamını yitiren Esayan’ı şöyle anlattı:

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“Onu tanıyan herkes kibarlığına ve centilmenliğine tanıklık edecektir. Yakın sohbetlerinde sevimli, sevecen, güler yüzlü ve nüktedan özellikleriyle insanları cezbeden bir yönü vardı. Markar Esayan iyi kalpli bir insandı. Bu, cenazelerde herkes için söylenecek türden klişe bir ‘İyi adamdı’ sözünden öte onun nezaketini tamamlayan doğal bir özelliğiydi.“

Maşalyan, Esayan’ın fikir üretmek, yazmak ve konuşmak için doğduğunu belirterek, “1400 yıldır Müslümanlarla birlikte yaşama tecrübesi olan Ermeni halkının bir üyesi olarak ve yüzyılın bilgeliğini özümseyerek durulması gereken en doğru siyasi duruşu benimsedi” dedi.

Maşalyan, Ermenileri tanımayan ya da yanlış tanıyanların Esayan’da, ‘çağlar boyu bu ülkeyi öz vatanı benimsemiş ve onun refahı için çabalayan dost ve kardeş, mert ve cesur Ermeniyi’ tanıdıklarını dile getirerek şöyle devam etti: “Markar Esayan bir köprü adam oldu. Bu günlerde ne kadar çok ihtiyacımız var. Markar gibi köprü kuracak insanlara. Ermeniler ve Türkler, Azeriler ve Ermeniler arasında dostluk köprüleri kuracak o mübarek insanlara ekmek gibi, su gibi ihtiyacımız var. Kaç felaket önlenir, kaç can kurtulurdu, kim bilir? Markar Esayan yaşasaydı onlardan biri olurdu mutlaka. Her şeye rağmen ‘Barış’ derdi. ‘En kötü barış en iyi savaşa yeğlenmelidir’ derdi.”

Cenaze törenine, Erdoğan’ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentopyanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,’un aralarında bulunduğu isimler, Esayan’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Esayan’ın cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere Şişli Ermeni Mezarlığı’na götürüldü.