Erdoğan, Esad’ı Putin’e şikayet etti: İlişkilerimizi sabote etmek istiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Suriye yönetiminin Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri sabote etmek istediğini söyledi.

İki lider radikal örgütlerin gerginliği azaltma bölgelerinden çıkarılması yönündeki Soçi mutabakatına bağlılığını da teyit etti. Moskova’dan gelen açıklamada ‘radikal örgütlerin’ İdlib’de ateşkes ihlali yaptığı belirtilirken Ankara ‘rejim‘in ihlallerinden şikayet etti.

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Erdoğan’la Putin son olarak Soçi’de bir araya gelmişti. (Fotoğraf: Reuters)

Erdoğan, Putin ile bu akşam telefon görüşmesi yaptı. Görüşme Suriye ordusunun İdlib’e yönelik operasyon başlatıp ilerleme kaydettiği bir döneme rastladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara göre görüşmede Erdoğan ve Putin ikili ilişkilerin yanısıra İdlib’de yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Suriye ordusunun son iki haftadaki İdlib’e yönelik ateşkes ihlallerinin endişe verici boyutlara ulaştığını, sivillerin yanısıra okul ve hastanelerin hedef alınıp tahrip edilmesinin terörle mücadeleyle izahının mümkün olmadığını belirti.

Altun’a göre, Erdoğan Suriye rejiminin amacının İdlib’de Türk-Rus işbirliğini sabote etmek ve Astana ruhunu zedelemek olduğuna dikkat çekti. Altun şunları söyledi:“İdlip’de gerilimin tırmanmasının Anayasa Komitesi’nin ihdası ve siyasi sürecin akamete uğratılması riskini de beraberinde getirdiğine dikkat çekmiştir. Görüşmede her iki lider Soçi Mutabakatına olan bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne dek Soçi Muhtırası’nın uygulanmasında önemli mesafe kat edildiğini, buna mukabil yaşanan saldırıların ortak hedeflere zarar verebileceğini belirtmiştir. Son olarak Bosna-Hersek’te yaşanan hükümet krizine de değinen Cumhurbaşkanımız, bölgenin uluslararası örgütlerle işbirliğini artırmasının barış ve istikrar için elzem olduğuna inandıklarını kaydetmiştir.”

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Kremlin’in açısı farklı

Kremlin’den yapılan açıklamada ise Şam’ın değil radikal örgütlerin ateşkes ihlallerinden söz edildi.

Sputnik’in aktardığına göre Kremlin’in açıklaması şöyle: “Suriye’deki krizin anahtar önemine sahip yönleriyle ilgili ayrıntılı görüş alış verişine devam edildi. Görüşmede, radikal silahlı oluşumların ateşkes ihlallerini sıklaştırdığı İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki duruma odaklanıldı.”

Kremlin açıklamasında görüşmenin Türk tarafının isteği doğrultusunda gerçekleştiği de vurgulandı.