Erdoğan: Erken emekliliğe karşıyız; işsizlik mevsimsel; ‘Ayasofya Camii’ olabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

TGRT Haber’in yayınına katılan cumhurbaşkanı, Ayasofya Müzesi’nin seçimden sonra müze statüsünden çıkarılabileceğini, adının cami olarak değiştirilebileceğini söyledi.

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Erdoğan, partinin Adalar adayı Erdem Gül’ü kast ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘İstiklal Marşı’nı okumayan biri’yle yan yan durduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’a “Vergi kaçakçısı” derken, bedelli askerlik ücretinin değişmeyeceği mesajını verdi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

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*Anket çalışmalarını yaptırıyoruz, takip ediyoruz. Vatandaşımızın nabzını anketlerde değil, meydanlarda tutuyorum. Halkımın sofralarına oturuyorum. Karşılıklı elektrik alıp-verme çok daha önemli. Aldığım cevaplarla o ilin nabzını koklayabiliyorum. Bazı kamuoyu araştırmaları siparişle yapılıyor. Telefonla, sosyal medyadan yapılan, yüz yüze yapılan anketler var. Tümüne baktığımızda çelişkiler görüyoruz. Oranların farklı olduğunu görüyoruz. Eski seçim kampanyalarının havası yok. En ideali, meydanların dili ne söylüyor. Bu insanlar niye gelsin ya meydanlara? Geliyorlarsa ya size inanıyor, geliyorlardır. Şikayetleri de vardır. 1 milyon 600 bin kişi geliyorsa ‘cumhur ittifakı’ liderlerini seviyor onun için geliyordur. Adaylarımızı belirlerken yüzde 100 isabet etmemiş de olabiliriz. Adaylarımızı belirlemede bu zamana kadarki yanlışlar ortada, onları ortaya koymuşuz. Bu yanlışları minimize edip, çok daha vasıflı adayları adayımız olarak gösterdik, onlarla seçimlere giriyoruz.

*Aç tavuk kendini darı ambarında sanarmış. Bu arkadaş böyle birisi. Bu arkadaş belediye başkanlığını, yapacak kapasitede birisi değil. Beypazarı’nda yapmış. Beypazarı nere Ankara nere… Bunlarda bu ufuk yok. İki seçimi kaybetmiş, tekrar öne sürüyor. Bay Kemal öyle bir aday koyayım ki yarın beni zor sokmasın düşüncesinde. Dörtlü mekanizmayı devreye sokuyorlar, HDP-CHP-İYİ Part-Saadet Partisi. Biz bu arada MHP ile AK Parti olarak birlikte giriyoruz. Bizim adayımızın gücü, kişiliği onunla mukayese edilmez. Bizim adayımız beş dönem Kayseri gibi bir büyükşehirde belediye başkanlığı yürüttü, Çevre ve Şehircilik bakanlığı yaptı. Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor. ‘Bizim sözümüz senet’ demekle bu işi savuşturamazsınız. Böyle bir iş yapamazsınız. Sözümüz senet deyip senedi sahte diyen insanı aday yapacaksın. Böyle bir insanın Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez.”

*Kanka deyince siz ne anlıyorsunuz. ‘Kan-ka…’ Bu aslında kan kardeşliğinin kısaltılmışı. Güzel bir yaklaştırma. Bugün Binali (Yıldırım) bey de kullandı. Ben de farklı bir versiyonunu kullanıyorum: ‘Pazara kadar değil mezara kadar’ diyorum.

*CHP İstiklal Marşı’na karşı olan birisiyle oluyor, Erdem Gül. Bunlar bizim bayrağımıza da karşı değil mi? Bunlar bizim bayrağımızı kongrelerinde asmayacak kadar milliyetçi. Bunlarla işbirliği yapıyorsun. İYİ Parti sözde milliyetçi. Saadet Partisi, neyle izah edeceksin? Bizim böyle bir sorunumuz yok.

*(HDP lideri Sezai Temelli için) Bu adam Kürt de değil biliyor musunuz? Kürt vatandaşımın üzerinden siyasi sermaye peşinde. ‘Mansur Yavaş eğer Ankara’da seçim kazanacaksa bizimle kazanacak’ diyor. Benim Kürt vatandaşlarıma da saygısızlık yapıyor. Bunların ifadeleri bunlar için bir saygısızlıktır. Güneydoğuda doğuda birinci parti olduğumuz günler var. Onlara da pazar günü sandıkta en güzel cevabı Kürt kardeşlerim verecektir.

*(CHP-HDP’nin gizli ittifak iddiası) CHP’nin seçimlerde en çok HDP’den medet umuyor. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de neden HDP adayı yok? Manidar. CHP umudunu oraya bağlamış. Listelerde de HDP’lilere yer vermişler. İYİ Parti de öyle. Mersin’de iş karmakarışık oldu. Ankara’da da aynı şekilde. Adıyaman’da Saadet partisi giriyor, HDP girmiyor. Antalya’da da benzer durum var. HDP birçok yerse seçime girmiyor. AK Parti kazandırılmasın, AK Parti kazanırsa nelerin olabileceğini çok iyi görüyorlar.

*İzmir’in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum. Bunların 19’u direkt dağ kadrolarıyla bağlantılı. Bundan daha güzeli olur mu ispat için? Sadece bu örnek bile CHP ile PKK arasındaki ittifakı göstermesi açısından çok çarpıcıdır.

*Bay Kemal her şeyi söyler. Çok takla atar. Onun akşam yatarken, sabah kalkarken söylediği yalanları takip etmekte zorlanıyoruz. Hiçbir yerinin milli olması mümkün değil. Vatansever olması da mümkün değil. Bununki ‘omurgasız’ siyasettir. İstedikleri yere eğilirler. Siyasette her yeri acemi. Hayatı siyasetle geçmedi. 40 yıldır siyasetin içinden geldiysek birçok şeyi halkımızla yoğurarak geldik. 15 Temmuz’da tankların arasından kaçarak sen belediyene gittin kahveni yudumladın. Tankların önünde niye durmadın?

*Ülkücüleri dar ağacına asanlarla yan yana kendisi. Sadece işaret yapmakla ülkücü olunmaz. Ülkücülük bir Türkiye sevdasıdır. Bugün Adalar’da gördük. İstiklal Marşı okumayan adamla yan yana duruyorsun. Taksim’deki olayda İstanbul il başkanı kadın onlarla birlikte orada. Onu savunmadı mı bay Kemal, savundu. ‘Taksim’de o düdükler polise karşıydı’ dediler. Siz kimi kandırıyorsunuz?

*(Yeni parti iddiaları) Bu ülkede siyasetin acemileri var. Yolda giderken siyasete bulaşmış olanları var. Ama çekirdekten gelmek başka bir şey. Biz makam ve koltuk aşkıyla bu yola çıkmadık. Sevdası millet olmayanların çabası beyhudedir. Bazı denemeler oldu, sonuçları ortadadır. Parti kurdular sonra ne oldu? Sıfırlandılar. Davamıza baş koyan arkadaşlarımız halkımıza hizmet derdinde. Bu anlayışa sahip çıkmayanlarla yolda yürüyemeyiz. Bizimle yola çıkıp da CHP içinde olanlar var. Onlarla yol yürüyenler var. Akademik çalışma yapacağım deyip istikametini kaybedenler var. Siyasetin son 20 yılına baktığımızda Türkiye’nin badireler atlattığını görüyoruz. Yeni bir siyasi oluşumdan ziyade güçlü bir birlikteliğe ihtiyacımız var. Şunu bilecek bir defa… Seçimden sonra ‘Ben tekrar AK Parti saflarında yerimi alırım…’ Kusura bakma. AK Parti sizin gibi çürük, çarıkları partiye alacak değildir. Dava adamı davasına ihanet etmez. İhanet edenlerle de yürünmez. Böyle bir şeyi yapacak olursak milletimiz bizi affetmez.

Ayasofya mesajı

*(Ayasofya’nın ücretsiz olması) O anormal bir teklif değil, olabilir niye olmasın. Rahatlıkla olabilir. Hatta üzerinde bunun öyle dururuz ki, ‘müze’ ifadesi ile değil, ‘Ayasofya Camii’ olarak koyarız. Nasıl Sultanahmet Camii’ne turistler geliyorlar, ödeme yapmıyorlar, Süleymaniye aynı şekilde, Fatih Camii’nde aynı şekilde. Aynı şeyi Ayasofya’da da yapılabilir. Müze statüsünden çıkar. Zaten biliyorsunuz daha sonradan böyle bir statü buraya verildi. Bu da CHP zihniyetinin adımıdır, bu CHP zihniyetinin attığı bu adımı değiştiririz.



*F-35 için 1 milyar 200 milyon dolar verdik. Bu konuda bir sıkıntı söz konusu değil ki… Ülkemizin savunma sistemi noktasında adımlarımızı neden atmayalım? S-400’le ilgili de geri adım söz konusu değil. Ayrıca ABD’ye ‘Patriot’lar için şartları hazırlayın’ dedik.

*EYT’de rahmetli (Eski cumhurbaşkanı ve başbakan Süleyman) Demirel bir yanlışın içine düştü. Emeklilik meselesini eleştirmek için muhalefet teşvik ediyor. Erken yaşta emekliliğe karşıyız. 38 yaşında bir insanın emekli edilmesi demek, hem o insana saygısızlık, hem de be devletin Hazinesi’ne, kasasına… Bu insan, 38 yaşında emekli olduktan sonra boş mu duracak? Gidecek kendisine iş bulacak. Dolayısıyla oradan da bir ücret alacak. (…) Eğer biz vatanseversek, milletimizi seversek, ne için erken emeklilik diyoruz ya… Çalışıyorsun, çalıştığın yerde devam et…

*Dövizle oynayanların gözlerinin yaşına bakmayacağız. BDDK ve SPK’nın müdahalelerini gerçekleştirdi. Dövizde manipülatif dayatmalar var ve bunların arkalarında bazı bankalar var. Seçim sonrası bunların üzerine sert bir şekilde gideceğiz. BDDK’nın attığı adım bunun bir örneğidir. Uluslararası düzeyde de bunlara darbeyi indireceğiz. Dövizle oynayanların üzerine gideceğiz.

*İşsizlik şu an mevsimsel. İşsizliği aşabilecek güç ve kabiliyetteyiz. Yatırımları teşviğe devam edeceğiz. TOBB’dan hamle bekliyorum. TOBB Başkanı (Rifat) Hisarcıklıoğlu’nu tehdit edenlerden de hesap soracağız.”

