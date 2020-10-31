Erdoğan: Enkaz kaldırılınca yeni evler yapılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir’deki depremde yıkılan evlerin enkazının kaldırılmasının ardından yeni evler yapılacağını söyledi.
İzmir’de giden Erdoğan’ın basın toplantısındaki açıklamalarından satır başları şöyle:
* Bölgeye 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup 25 adedi burada kurulmuş durumda. Bu noktada herhangi bir sıkıntı olmadı.
* Deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildi. İhtiyaca göre devam edecek.
* Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak.
Kira desteği
* Enkazların kaldırılmasının ardından inşaat çalışmalarına başlayacağız, evleri yıkılanlar için süratle evler yapılacak.
* Ola ki vatandaşlarımız içerisinden kiralık bulan arkadaşlarımıza biz bizzat kira bedellerini ödemek kaydıyla oralara yerleşmesini sağlayacağız.
* Vatandaşlarımız ‘Yurtlarda kalabiliriz’ derse buralarda kendilerini misafir etme imkanımız var. Burada sıkıntı söz konusu değil.
* Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, ‘Gerek yok’ denirse eğitime devam edilir.