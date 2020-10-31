Erdoğan: Enkaz kaldırılınca yeni evler yapılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir’deki depremde yıkılan evlerin enkazının kaldırılmasının ardından yeni evler yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: Twitter/İletişim Başkanlığı

İzmir’de giden Erdoğan’ın basın toplantısındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

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* Bölgeye 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup 25 adedi burada kurulmuş durumda. Bu noktada herhangi bir sıkıntı olmadı.

* Deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildi. İhtiyaca göre devam edecek.

* Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak.

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Kira desteği

* Enkazların kaldırılmasının ardından inşaat çalışmalarına başlayacağız, evleri yıkılanlar için süratle evler yapılacak.

* Ola ki vatandaşlarımız içerisinden kiralık bulan arkadaşlarımıza biz bizzat kira bedellerini ödemek kaydıyla oralara yerleşmesini sağlayacağız.

* Vatandaşlarımız ‘Yurtlarda kalabiliriz’ derse buralarda kendilerini misafir etme imkanımız var. Burada sıkıntı söz konusu değil.

* Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, ‘Gerek yok’ denirse eğitime devam edilir.