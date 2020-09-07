Erdoğan: Endişeliyiz, denetimler artacak, vaka sayıları 100’ün altına inmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, corona virüsü denetimlerinin daha sıkı hale getirileceğini belirterek, “Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı bir şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir” dedi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası konuştu.

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‘Günlük vaka sayılarını 100’ün altına indirmeliyiz’

Salgının hem Türkiye’yi hem dünyayı tehdidinin sürdüğünü söyleyen Erdoğan, “Yer küredeki hiçbir yerin bu salgından kurtulamadığı anlaşılıyor. Ölü sayılarının bini geçtiği ülkeler var. Avrupa ülkelerinin bazıları salgının ikinci dalgasıyla boğuşuyor. Ülkemiz aldığımız tedbirler sayesinde daha iyi noktada bulunuyor” dedi.



Erdoğan, sonbaharın yaklaşmasıyla bilrikte soğuk algınlığı gibi hastalıklar başlamadan günlük vaka sayılarının 100’ün altına, vefat sayısının ise mümkünse sıfıra indmesi gerektiğini söyledi.



İlaçtan dezenfektana kadar salgınla mücadele için gereken her türlü araç gereci yerli üretim olarak üretip kullanıma soktuklarını ifade eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Tüm dünyanın gıpta ile baktığı genel sağlık sigorta sisteminin ve sağlık alt yapımızın gücünü bir kez daha test etme imkanı bulduk. Sosyal koruma kalkanı altında istihdamı ve gelir seviyesi düşük vatandaşımızı desteklemeye yönelik çok sayıda programı hayata geçirdik. Biz bize yeteriz kampanyasında toplanan 2 milyar 76 milyon liralık meblağı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu üzerinden hane başı biner liralık ödemelerle vatandaşlarımıza aktarıyoruz.”

‘Dünyadaki pek çok ülkeden daha iyiyiz’

Erdoğan, normal çalışma düzeneğine geçen işverenlere üç aya kadar asgari ücret üzerinden sigorta prim desteği vererek faaliyetlerini devam ettirmeye teşvik ettiklerini söyleyerek, “Yılın ikinci çeyreğinde beklendiği gibi bir küçülme yaşamış olsak da, gelişmiş ülkeler dahil dünyadaki pek çok devletten daha iyi durumda olduğumuz bir gerçektir. Tüm veriler üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşayacağımıza işaret ediyor” diye konuştu.

Ağustos ayı ihracatının geçen yılın aynı ayının üzerinde bir rakamla kapatıldığını söyleyen Erdoğan, “Pek çok gelişmiş ülkenin açıkladığı ekonomik destek paketleri kağıt üzerinde kalırken biz taahhüt ettiğimiz her şeyi neredeyse tamamını hayata geçirdik. İlaçtan dezenfektana kadar salgınla mücadele için gereken her türlü araç gereci yerli üretim olarak üretip kullanıma soktuk” dedi.

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‘Doğu Akdeniz’de oyunlarını bozduk’

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kıyılarına hapsedilmeye çalışıldığını ve bu oyunları bozduklarını söyleyen Erdoğan, “Birleşmiş Milletler (BM) zemini başta olmak üzere, uluslararası kurallara uygun şekilde yaptığımız anlaşmalara dayalı olarak yürüttüğümüz faaliyetlere karşı sergilenen haksız ve hukuksuz girişimleri esefle izledik. Geçmişte Türkiye’yi sürekli küçümseyen, önemsiz gerenler aynı tavrı sürdüreceklerini veyahutta sürdüremeyeceklerini görünce daha da azgınlaştı” diye konuştu.

Erdoğan, “Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye’nin karşısına dikilenler için o kadar açık söylüyorum; anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler” ifadelerini kullandı.