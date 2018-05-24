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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ‘en önemli müjdem’ diye açıkladı: Atatürk Havalimanı yerine ‘millet bahçesi’

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin seçim beyannamesinde verilecek en önemli müjdenin İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak bir ‘millet bahçesi’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Dün gece TRT’nin yayınında soruları yanıtlayan Erdoğan, AKP’nin bugün açıklayacağı seçim beyannamesinin ipuçlarını verdi.

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Erdoğan şunları aktardı: “Bazı illerimizde millet bahçeleri kuracağız. Örneğin Konya stadının yerine biz orada bir millet bahçesi, Eskişehir’in eski stadın olduğu yere biz millet bahçesi. İstanbul, en büyük müjde bu belki, acele ettim ama söylemem lazım. İnşallah havalimanının olduğu yere biz millet bahçesi yapacağız. Atatürk Havalimanı var ya millet bahçesi olacak. Mevcut havalimanını dev millet bahçesi haline getirmek suretiyle artık şehrin merkezinde millet bahçesi olsun. Müjde, İngiltere’nin şuranın şöyle bahçeleri var bizim de var diyeceğiz. 29 Ekim’deki açılışla birlikte burada yoğun çalışmalar başlayacak. Ankara’da eski statların yeni statlara dönüşmesiyle elimizdeki büyük alanları buna dönüştüreceğiz. İstanbul’da ilginç olan yerlerden bir tanesi de Maslak’ta alan var. Orasını da yine millet bahçesine dönüştürelim istiyoruz. Bu müjdeler fena değil.”

İstanbul’a yapılan yeni havalimanının 29 Ekim’de açılması, Atatürk Havalimanı’nın da aynı günlerde kapatılması planlanıyor.

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