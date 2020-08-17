Erdoğan, en kapsamlı ekonomi toplantılarından birini yapacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, corona virüsü salgını sürecinin en kapsamlı ekonomi toplantılarından birini bu hafta yapacak.

Fotoğraf: Reuters

Milliyet’ten Kıvanç El’in haberine göre toplantıda, dövizdeki dalgalanma, pandemi döneminde verilen teşviklerin sonuçları, kısa çalışma ödeneği, işsizlik rakamları, istihdamdaki düşüş, istihdamı artırma hedefleri, yılın son çeyreğinde verilebilecek teşvik ve destekler ile ithalat ve ihracat rakamları başlıklarında değerlendirmeler yapılacak.

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Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri, Türkiye Varlık Fonu yöneticileri, Merkez Bankası, BDDK, SPK gibi kurum başkanları ile kamu bankalarının temsilcilerinin toplantıya katılması bekleniyor.

Toplantıda, corona virüsü salgınının ekonomiye etkilerinin değerlendirileceği ve özellikle turizm sektöründe beklenen verilere ulaşılamaması nedeniyle bunu telafi edecek adımların görüşüleceği bildirildi.