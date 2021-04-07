Erdoğan: CHP, darbe kokan bildiriyi aklamaya çalışıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 104 emekli amiralin açıklanmasına dair “Emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi var” dedi.

Fotoğraf: AA

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

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İmzacı emekli amirallerden 10’u gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.

Erdoğan, Meclis’teki haftalık grup konuşmasında bildiriye değinerek CHP’ye sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanının açıklamasından satır başları şöyle:

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‘CHP aklamaya çalışıyor’

* CHP, bir grup emekli amiralin buram buram darbe kokan bildirisini aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu. CHP darbe kokan bildiriyi aklamaya çalışıyor.

* Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi vardır. 104’ün içinde CHP üyesi olanlar vardır.

* Teröristlerle ve darbecilerle olan mücadelemizi ekonomiyle ilişkilendirerek bir taşla iki kuş vurma hesabı yapıyorlar.

‘Yaraları saramamışken…’

* Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir.

* Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz.

* Oturduğu koltuğa, mide bulandırıcı bir kaset kumpasıyla getirilen bu zata, diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor.