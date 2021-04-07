Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: CHP, darbe kokan bildiriyi aklamaya çalışıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 104 emekli amiralin açıklanmasına dair “Emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi var” dedi.

Fotoğraf: AA

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuşre’sen soruşturma başlatılmıştı.

Reklam

İmzacı emekli amirallerden 10’u gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.

Erdoğan, Meclis’teki haftalık grup konuşmasında bildiriye değinerek CHP’ye sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanının açıklamasından satır başları şöyle:

Reklam

‘CHP aklamaya çalışıyor’

* CHP, bir grup emekli amiralin buram buram darbe kokan bildirisini aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu. CHP darbe kokan bildiriyi aklamaya çalışıyor.

* Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi vardır. 104’ün içinde CHP üyesi olanlar vardır. 

* Teröristlerle ve darbecilerle olan mücadelemizi ekonomiyle ilişkilendirerek bir taşla iki kuş vurma hesabı yapıyorlar.

‘Yaraları saramamışken…’

* Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir. 

* Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz.

* Oturduğu koltuğa, mide bulandırıcı bir kaset kumpasıyla getirilen bu zata, diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor.

AKP’li yetkili: Bildiri aslında Allah’ın lütfu

Emekli amirallerde muvazzaf bağı tespit edilemedi

Gözaltındaki amiralin eşi: İki kişilik tuvaletsiz odalarda üç kişi kalıyorlar

Emekli amirallere göre ‘bildiri’ değil ‘duyuru’

Soylu: Emekli amirallerin tüm irtibatlarını ortaya çıkardık

Erdoğan: Daha iyisini bulana kadar Montrö’ye bağlıyız

Arşivden çıktı: Bahçeli’nin 2004’teki çağrısı

Hürriyet duyurdu: Emekli amirallerin lojman ve koruma hakkı iptal edildi

Emekli amirallere üç soru sorulacak

Emekli amirallere gözaltı

Başsavcılık: ‘Amiraller bildirisi’ne öncülük edenler tespit edildi

HDP: İktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi fırsatçılıktır

YÖK ‘eksik kalmadı’: Bildiri, darbe çağrıştırıyor

Babacan: Acı hafıza depreştirilmemeli

Kılıçdaroğlu: Bu sahte gündemler tutmaz

‘Amiraller bildirisi’ Twitter’da da gündem: Hangisi daha tehlikeli?

İfade özgürlüğüne Karamollaoğlu sahip çıktı

Akşener: İktidar tepiniyor

Bahçeli hükümete ‘yol gösterdi’: O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün

Emekli amirallerin ‘Montrö’ çıkışına soruşturma

Emekli amirallerin ‘Montrö’ çıkışı hükümeti kızdırdı

SON HABERLER

Milli sporumuz enflasyon

Ne kadar enflasyona maruz kalacağımızın sınırını iktidarın seçim kazanma hırsı ve vatandaşın yoksullaşmaya vereceği tepki belirleyecek.

Akşener’den Çinli elçiye ‘tokatlı’ yanıt

İYİ Parti Twitter hesabı, Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı etiketlediği gönderiyi alıntılayarak, “Boş konuşmayı bırakın, siz önce Uygur’lara yaptığınız soykırımı durdurun” ifadelerini kullandı.