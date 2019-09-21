Erdoğan: El Bab’da, Afrin’de göbeğimizi kestik; bölgeyi terörden arındırmalıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ile uzlaşma sağlanamayan ‘güvenli bölge’yle ilgili değerlendirme yaparken Türkiye’nin sınırda hazırlıklarını tamamladığını belirterek, “El Bab’da, Afrin’de nasıl kendi göbeğimizi kestiysek terör örgütlerinden bölgeyi arındırarak gerçek sahiplerine teslim etmemiz gerekiyor. Gerçek sahibi Araplardır” dedi.

Fotoğraf: NTV

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için ABD’nin New York kentine hareketinden önce havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ‘Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) PYD ve YPG’den bir farkı olmayan çadır örgüt olduğunu’ savundu. Erdoğan, “Şimdi ise uydurma örgüt çıkarıldı; SDG. Bu bir aldatmaca. ‘PKK’yla alakası yok’ diyorlar. Hepsi iç içe” dedi.

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10 gün önce telefonla görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump’la yüz yüze görüşeceğini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “ABD’nin verdiği destek ortada. ABD’nin terör örgütlerine desteğini görmeme lüksümüz yok… Sayın Trump, Fırat’ın doğusundan ABD’li askerlerin çekilmesine yönelik açıklama yapmıştı. Ama bu gerçekleşmedi. 20-30 kilometre derinlikte bölge terörden arındırılmalı.“

‘FOX TV’yi yalan medya olmaktan çıkarın’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanlığı için Büyükelçi Volkan Bozkır’ı aday göstereceklerini söyleyen Erdoğan, FOX TV muhabirinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Arifiye’de tank-palet fabrikasının gizli kararnameyle satıldığına dair iddialarına ilişkin sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “FOX TV’yi bir yalan medya olmaktan çıkarın. Dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenleyen bir isim. Türkiye’nin cumhurbaşkanı burada satın alma diye bir şey olmadığını söylüyor… Burası kirayla bu kuruma verilmiştir; 25 yıl süreyle kiralanmıştır. Biz bir şey yaparken ülkeye faydasını düşünürüz… Belediyede işten çıkarılanlarla ilgili Fox bir haber yapıyor mu? Önce bu yayın politikasını değiştirin. Partimin sözcüsü Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi.”