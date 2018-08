Erdoğan: Ekonomik savaşla karşı karşıyayız, endişe etmeyin galip çıkacağız

400 projeden oluşan ‘100 günlük eylem planı’nı açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Orta Vadeli Programı Ağustos ayı sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planlıyoruz. 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık. Kasım ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedefliyoruz.

İlk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir. Biz bunlardan daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400’üne programda yer verdik. Yaklaşık 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirilecek 400 proje, adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır.

Savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum. Programımızda yer alan 400 projenin 48’i savunma sanayimize aittir.

Her ne olursa olsun, savunma sanayi projelerinden taviz vermeyeceğiz. Türkiye’nin her alanda tehdide, baskıya maruz kaldığı bir dönemde, göbeğimizi kendimizin kesmesine katkı sağlayacak her çalışma kıymetlidir.

Yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz.

Yargı birimlerince yapılan 40 milyon tebligattan 28 milyonunun elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesini mümkün kılacak bir altyapı oluşturuyoruz.

Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda, toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz ve sağlayacağız. Asla bundan taviz yok.

Bir yandan ordumuzun kritik birimlerinde uzmanlığa dayalı bir personel yapısına geçerken, diğer yandan da her alanda kendi kendimize yeterli bir savunma sanayi kurmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde yüzde 25 gibi bir güce sahipken, şimdi bu yüzde 65’e ulaşmıştır. Bunu artık daha da artırmak durumundayız.

Emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz. Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz.

Kanal İstanbul Projesi’nin taşınmaz devirlerini tamamlayacak, çevre düzeni planları ve imar planlarını onaya sunacağız.

Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz.

Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz. Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı, 100 günlük dönem içinde yeniden faaliyete geçiyoruz.

Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alıyoruz.

Yükseköğrenim yurtlarının yatak kapasitesine 75 bin ilave yapılacak. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verdiğimiz beslenme yardımına barınma yardımını da ekliyoruz.

Kamu idarelerinin harcamalarında tasarrufu azami düzeye çıkartacak tedbirleri alıyoruz. Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesapta yöneterek yılda 3 ile 4 milyar lira arasında ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz.

Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız. Yastık altından dövizlerinizi, altınlarınızı çıkartın, TL’ye dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz.

Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi; jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş; Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alarak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz.

Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atanacak.

İhracatta yeni dönemde öncelik Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarları.

Yazılım, bilişim, sağlık, eğitim, film yapımı ağırlıklı yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kuruyoruz.

Kanal İstanbul projesinin ÇED ve etüt proje işlerini tamamlıyoruz. En kısa sürede ihalesini yapıp temelini atacağız.

Muş havalimanının adı ‘Sultan Alparslan’ olacak.

Yerli ve milli 5-G ve ötesi için çalışmalara başlıyoruz.

Ekonomiyle ilgili söylenenlere, kendilerine göre karalama programlarıyla sağa sola koşanlara bakmayın. Biz bunları aştık.

Türkiye’nin vakit kaybına tahammülü yoktur. Bizim önümüzde, 2023 hedefleri başlığı altında topladığımız bir yol haritamız var. Son 5 yılda ardı ardına yaşadığımız hadiseler, bazı alanlarda bu yol haritasının gerisinde kalmamıza yol açtı. Önümüzdeki 5 yılda iki kat, üç kat daha fazla çalışarak, daha fazla mesafe katederek bu kaybı telafi etmek mecburiyetindeyiz.”