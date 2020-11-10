Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Rusya, Dağlık Karabağ’da ateşkesi denetleyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin de Rusya’yla Dağlık Karabağ’da ateşkesi denetleme ve gözetleme görevi yapacağını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, bugün akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüşerek, Azerbaycan ile Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki ateşkesini ele aldı.

Reklam

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Erdoğan, ateşkes anlaşmasıyla Dağlık Karabağ’da kalıcı çözüme giden yolda doğru adım atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda belirlenen noktada ‘Ortak Merkez’ kurulacağını, burada Türkiye’nin de Rusya’yla ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını kaydetti.

Erdoğan, bu nedenle, bu noktada Rus tarafına da önemli bir sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Reklam

Ne olmuştu?

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ’da bir aydan uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmek için dün anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada, cephe hattında Rus askerlerinin konuşlandırılması kararlaştırılmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, söz konusu ateşkes anlaşmasında Türkiye’nin bölgeye askeri güç yerleştireceğine dair ifadenin bulunmadığını, bunun ayrı bir anlaşmanın konusu olduğunu kaydetmişti.

Kremlin: Dağlık Karabağ’a Türk barış gücünün konuşlandırılması konusunda anlaşma bulunmuyor

Dağlık Karabağ’da ateşkes: Rus barış güçleri en az beş yıl bölgede

SON HABERLER

AİHM, Cumhuriyet davasında Türkiye’yi mahkum etti

Cumhuriyet gazetesi eski yönetici ve yazarlarıyla ilgili kararını açıklayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), davacıların özgürlük ve güvenlik hakkı ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Enkazdan 10 saat sonra çıkarılan Günay: Ümidimi hiç yitirmedim

Depreme, İzmir’in Bayralı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda yakalanan ve 10 saat sonra enkazdan çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık’ın tedavisi sürüyor. Özışık, enkaz altında kurtulacağına dair ümidini hiç kaybetmediğini söyledi. Annesi Olcan Özışık’a göre ise bundan böyle onun doğum tarihi depremin olduğu gün yani 30 Ekim.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...