Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Rusya, Dağlık Karabağ’da ateşkesi denetleyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin de Rusya’yla Dağlık Karabağ’da ateşkesi denetleme ve gözetleme görevi yapacağını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, bugün akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüşerek, Azerbaycan ile Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki ateşkesini ele aldı.

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İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Erdoğan, ateşkes anlaşmasıyla Dağlık Karabağ’da kalıcı çözüme giden yolda doğru adım atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda belirlenen noktada ‘Ortak Merkez’ kurulacağını, burada Türkiye’nin de Rusya’yla ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını kaydetti.

Erdoğan, bu nedenle, bu noktada Rus tarafına da önemli bir sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

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Ne olmuştu?

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ’da bir aydan uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmek için dün anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada, cephe hattında Rus askerlerinin konuşlandırılması kararlaştırılmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, söz konusu ateşkes anlaşmasında Türkiye’nin bölgeye askeri güç yerleştireceğine dair ifadenin bulunmadığını, bunun ayrı bir anlaşmanın konusu olduğunu kaydetmişti.