Fırat’ın doğusuna ‘Barış Pınarı Harekatı’ başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde Fırat nehrinin doğusunda YPG’ye yönelik harekatın başladığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır.



Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Reklam

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

Erdoğan, Twitter hesabından şunları kaydetti: “Barış Pınarı Harekatı’yla ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

Cumhurbaşkanlığı, bu fotoğrafı “Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Erdoğan, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı’nın başlama emrini verdi” sözleriyle paylaştı.

Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye’yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

Ajansların bildirdiğine göre bugün öğleden sonra, Rasulayn bölgesindeki YPG mevzilerinden duman yükselmeye başladı. Bölgede dört patlama da meydana geldi. Türk savaş uçaklarının mevzileri vurmasının ardından, karadan da topçu atışlarının yapıldığı bildirildi.

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DHA, haberinde şu bilgilere yer verdi: “Tel Abyad ve Rasulayn’da 25 kilometre kadar içeri girildi. Terör örgütünün mühimmatı imha edildi.”

‘Göçmenler evlerine dönebilecek’

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter’dan atış yapan tankların fotoğraflarını paylaştı.

Harekata ilişkin Twitter’dan açıklama yayınlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları yazdı: “Barış Pınarı Harekatı’yla; bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye’nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir. Rabbim şanlı ordumuzu muzaffer eylesin.”

Bakan, “Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51’inci maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir” ifadelerini kullandı.

‘Uygun şartları sağlamak için’

Milli Savunma Bakanlığı da şu bilgilendirmeyi yaptı: “Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00’da uygulanmaya başlamıştır.”

Parti liderlerini aradı

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.