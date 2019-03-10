Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan duyurdu: Fazıl Say ‘Saray’da 29 Ekim konseri verecek

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda cumhurbaşkanlığı sarayında konser vereceği, Say’ın bunun için ‘cumhuriyet bestesi’ hazırlığında olduğu bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Fatih Çekirge’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip erdoğan “Bu 29 Ekim resepsiyonu için Fazıl Say bir Cumhuriyet bestesi hazırlıyor. Kendisiyle anlaştık. Resepsiyonda inşallah icra edilecek. Tabii bir iki bestesini daha ekleyecek” dedi.

Reklam

Piyanist Say’ın davetiyle geçtiğimiz ocak ayında ‘Truva Sonatı‘ konserine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bestekardan İstanbul ve Ankara’ya dair iki eser istemişti.

Erdoğan daha sonra kısa bir teşekkür konuşması yaparak şunları söylemişti: “Sevgili Fazıl, bizlere bu eserleri gerçekten farklı bir şekilde takdim etti. Çanakkale eyvallah, İzmir eyvallah ama bizim artık Ankara, İstanbul’u istememiz lazım. Birini Külliye’deki operada yapalım, diğerini de İstanbul’da Harbiye Merkez’de yapalım.”

CHP’li Özel’in gözünden ‘konser’: Fazıl Say çizgisini koruyor, geri adım atan Erdoğan

Konsere giden Erdoğan, Fazıl Say’dan iki eser isteyip ‘Saray’a çağırdı

Bir ilk: Erdoğan, Fazıl Say konserine gidecek


SON HABERLER

Ankara’da toplu taşımada bir yılda 25 bin lira unutuldu

2017’de Ankara’da toplu taşıma araçlarında unutulan veya düşürülen cüzdanlarda 17 bin 944 lira, 1152 dolar (6 bin 267 lira), 50 avro (305 lira) ve ziynet eşyaları belediyenin otobüs şirketi EGO’nun kasasına gelir olarak kaydedildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...