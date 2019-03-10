Erdoğan duyurdu: Fazıl Say ‘Saray’da 29 Ekim konseri verecek

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda cumhurbaşkanlığı sarayında konser vereceği, Say’ın bunun için ‘cumhuriyet bestesi’ hazırlığında olduğu bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Fatih Çekirge’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip erdoğan “Bu 29 Ekim resepsiyonu için Fazıl Say bir Cumhuriyet bestesi hazırlıyor. Kendisiyle anlaştık. Resepsiyonda inşallah icra edilecek. Tabii bir iki bestesini daha ekleyecek” dedi.

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Piyanist Say’ın davetiyle geçtiğimiz ocak ayında ‘Truva Sonatı‘ konserine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bestekardan İstanbul ve Ankara’ya dair iki eser istemişti.

Erdoğan daha sonra kısa bir teşekkür konuşması yaparak şunları söylemişti: “Sevgili Fazıl, bizlere bu eserleri gerçekten farklı bir şekilde takdim etti. Çanakkale eyvallah, İzmir eyvallah ama bizim artık Ankara, İstanbul’u istememiz lazım. Birini Külliye’deki operada yapalım, diğerini de İstanbul’da Harbiye Merkez’de yapalım.”



