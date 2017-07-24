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Erdoğan duyurdu: Diyanet işleri başkanı başka görev istedi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in başka bir görev istediğini bildirdi.

Katar krizi bağlamında Körfez turuna çıkan Erdoğan, dönüşte Ankara’da basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı, Görmez’in görevden alınıp alınmadığına dair soruya şu yanıtı verdi: “Henüz böyle bir adım yok. Geleceğe yönelik sayın başkanın farklı bir görevle devam etme talebi söz konusu. Başkan başka bir görev istedi, başbakanla görüşeceğiz. Bu da sayın başkanla karar verilecektir. Başkan hala görevinin başında. Ancak şu an görevden alma söz konusu değil.”

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