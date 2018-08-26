Erdoğan duyurdu: Ahlat’a cumhurbaşkanlığı köşkü yapılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘meselenin Tayyip Erdoğan değil Türkiye meselesi’ olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Bitlis’in Ahlat ilçesinde Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı’nda binlerce kişiye seslendi.

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Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşurlarken güzel bir hatırlatmada bulunduğunu belirterek “Ahlat’a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır. Çünkü otağı Sultan Alpaslan oraya kurdu, biz de varisleri olarak oraya böyle bir inşallah otağ kuralım” dedi.

Cumhurbaşkanı, vali ve belediye başkanıyla görüştüklerini, onların 1071 metrekare yer düşündüklerini dile getirdi.

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Buna “Olmaz” dediğini aktaran cumhurbaşkanı, “1071 metrekare oturum alanı olur en az beş dönüm çevre düzenlemesiyle. Belediye başkanımız da coştu, ‘En az 10 dönüm’ dedi. Bu bir işaret fişeğidir, inşallah sonu da hayır olur” diye konuştu.

‘Anadolu kilit taşıdır’

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Anadolu, insanlığın geleceğinin kilit taşıdır. Büyük liderler Anadolu’ya sahip çıkmak istemiştir. İşte Çanakkale’de Gazi Mustafa Kemal o gençliği ile beraber yedi düvele karşı savaştılar ve ‘Çanakkale geçilmez’ dedikleri… Nice şehitler verildi. Ülkemizin bir süredir yaşadığı sıkıntıların sebeplerini konjonktürel gelişmelerde arayanlar çok yanılırlar. Perde gerisinde yazılan senaryoların işte böyle bir arka planı vardır. Unutmayın, Anadolu bir benttir bu bent yıkılırsa ne Ortadoğu ne Orta Asya ne Balkanlar kalır. Üzerinden ulu çınar gölgesi kalkan bu tüm bu coğrafyalar tehlikeye maruz kalır.”

‘Mesele Türkiye meselesi’

Cumhurbaşkanı, Medine’ye, Kudüs’e, Sulçuklu’ya, Osmanlı’ya, Balkanlara, Kurtuluş Savaşı’na, cumhuriyete ve 15 Temmuz’a iyi sahip çıkılmasını isteyerek şunları kaydetti: “En ufak bir zaaf belirtisi gösterdiğimizde üzerimize leş kargaları gibi geleceklerini görürsünüz. İçerimizdeki bazı gafiller sanıyorlar ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Hayır mesele Türkiye meselesidir. Mesele İslam meselesidir. Eksikler yok mu, yanlışlarımız yok mu? Elbette var. Hatasız ve noksansız olan sadece yüce mevladır. Önemli olan istikameti kaybetmemektir. Diğerleri halledilir.”