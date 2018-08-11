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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan duyurdu: ABD Brunson’ın serbest bırakılması için süre vermiş!

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye bazı yaptırımlar uygulayan ve rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını isteyen ABD’nin “Yarın saat 18.00’e kadar Brunson’ı göndereceksiniz” dediğini söyledi.

Erdoğan Rize’den önce Ordu’daydı… (Fotoğraf: DHA)

Memleketi Rize’de AKP İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

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* ‘Yarın akşam saat 18.00’e kadar göndereceksiniz…’ Burası Çatladıkapı ülkesi mi ya, burası Türkiye Türkiye!

(Türk ve Amerikan heyetleri ev hapsindeki Brunson’ın durumunu görüşmek üzere ABD’de bir araya gelmişti.)

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* Bir süredir süren kur oyunu dün zirveye çıkmış, milletimiz duruşunu göstermiştir. Ülkemiz bu oyunun sarmalından en kısa sürede çıkacaktır. Bu oyundan çıkışın yolu üretimdir, faizi minimize etmektir.

* Devlet olarak alacağımız tedbirler üzerinde ilgili bakanlarımız çalışıyor. En büyük ticaret hacmine sahip olduğumuz Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi milli para birimlerimiz üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz. Avrupa ülkeleri de dolar cenderesinden çıkmak istiyorlarsa onlarla da benzer sistemi kurmaya hazırız.

* Ülkemizi döviz kuru operasyonlarından kurtarmaktan kararlıyız. Tüm dünyaya yaptırım tehditlerinde bulunan bu düzeni asla kabul etmiyoruz. Türkiye’nin dostluğuna ihtiyaç duymayanlara bizim hiç ihtiyacımız yoktur. Biz bu günlere milletimize güvenerek geldik. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız daha çok mücadele edeceğiz, bizim krizden çıkış formülümüz budur, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.

* 15 Temmuz’dan bir gün önce 2,8 lira civarında olan dolar kurunun, dün itibarıyla 6 lirayı aşması, bunun nasıl bir gerekçesi olabilir?

* Meselenin dolar olmadığını, avro olmadığını, altın olmadığını biz gayet iyi biliyoruz. Bunlar ülkemize karşı açılan ekonomik savaşın kurşunlarıdır, gülleleridir, füzeleridir. Biz elbette bunlara karşılık vermek için gereken tedbirleri aldık, alıyoruz. Ama asıl olan bu silahları ateşleyen elleri kırmaktır. Bu elleri kırdığımız için bu saldırılara maruz kalıyoruz. Sanıyorlar ki döviz kurlarını fırlatınca bu ülke yıkılacak.”

‘Tehdit sökmez, hukuk devletiyiz’

Cumhurbaşkanı, İsmail Kahraman Kültür Merkezi’ndeki toplantıdan önce de salon dışında bekleyen kalabalığa hitap etti.

Cumhurbaşkanı, ‘imanları ve kararlılıkları’ olduğunu belirterek “Yeter ki siz yanımızda, arkamızda durun. Gerisine karışmayın” dedi.

Erdoğan, bir vatandaşın elindeki dolarları yere atması üzerine “Türkiye’de bayağı dolar var he… Doları yere atıyorsun. Sahte mi, hakiki mi?” karşılığını verdi.

Erdoğan, ABD’ye de şu sözlerle seslendi: “Son zamanlarda bir şeyler oluyor. ABD stratejik ortağı olan Türkiye’ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın. Bu Türkiye’yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Biz stratejik ortağız. Böyle davranan ABD bizi üzmüştür. Bizi tehditle bir yere çekmeye çalışan ABD kusura bakmasın. Türkiye’ye tehdit sökmez. Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devleti olarak da hukukun dışına asla çıkmayız.”

Erdoğan sordu: Bazıları ‘Halimiz ne olacak?’ diyor, ne varmış halimizde…

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