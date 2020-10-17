Erdoğan duyurdu: Karadeniz’de 85 milyar metreküp daha doğalgaz rezervi bulundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de 85 milyar metreküp daha doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, bugün ilk olarak helikopterle Sakarya Gaz Sahası’nda çalışmasını sürdüren Fatih sondaj gemisine giderek incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı, burada çalışanlardan brifing aldı.

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Erdoğan, daha sonra kameraların karşısına geçerek ‘ikinci müjde’yi açıkladı.

Cumhurbaşkanı, bulunan rezervi 2023’te halkın kullanımın sunmanın amaçlandığını belirterek “Karadeniz’de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır” dedi.

Sondaj gemisinin 4 bin 445 metre derinliğe kadar ulaştığını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.”

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Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz’e ilişkin şu mesajları da verdi: “Ülkemizin ve Kıbrıs halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldubittiye izin vermemeye kararlıyız. Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye’yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda özellikle de toprağında gözümüz yoktur. Karadeniz’de ve Akdeniz’de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz’de adil bir tutum takınmaz ise bu durum artık Avrupa Birliği’nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacaktır.”

İlk ‘müjde’ 320 milyar metreküptü

Harita: AA

Erdoğan, 21 Ağustos’taki açıklamasında, Tuna-1 kuyusunda çalışan Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulduğunu açıklamıştı.

Fatih gemisi, söz konusu kuyudaki çalışmasına 20 Temmuz’da başlamıştı. Kuyudaki çalışma bugün son bulmuş oldu. Yeni rezervle birlikte, kuyuda bulunan toplam rezerv miktarı 405 milyar metreküpe yükseldi.