Erdoğan duymasın: SGK’daki bütçe açığı 30 milyar liraya dayandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun müdürlüğü döneminde ‘batırmak’la suçlandığı Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki bütçe açığının 30 milyar lirayı geçeceği tahmin ediliyor.

Yedi yıl SSK genel müdürlüğü yapan Kılıçdaroğlu, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP’lilerce sıklıkla kurumu batırmakla suçlanıyor.

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Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu da kendi dönemlerindeki 21 milyar liralık açıktan CHP liderini sorumlu tutmuştu. SGK’nın AKP döneminde Kılıçdaroğlu’na göre 138 kat fazla açık verdiği ortaya çıkmıştı.

Giderleri aylık 25-26 milyar lira düzeyinde

Dünya’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre, SGK’daki gelir-gider dengesizliği, ertelenen prim ödemelerinin ilk ödemelerinin yapıldığı ekim ayında da devam etti.

2017 başında ertelenen sosyal güvenlik primleri ekim ayından itibaren yatırılmaya başlandı. Ekim ayında, önceki aylardan belirgin biçimde yüksek prim tahsilatı gerçekleşse de açık, genel ortalamada yüksek seyretti.

Yıla 21.6 milyar lira açık hedefi ile başlayan SGK’nın ekim sonu itibariyle toplam açığı 25.6 milyar liraya ulaştı.

Diğer yandan, SGK’ya kamu katkısı, açık finansmanı, diğer prim teşvikleri dahil toplam bütçe transferi tutarı ekim ayı sonunda 114 milyar 184 milyon TL düzeyine geldi. 2016’da bütçe transferi bir önceki yıla göre yüzde 36 artarak 108 milyar lira düzeyine ulaşmıştı. 2017’de de aylık ortalama bütçe katkısı devam ederse artış yüzde 26 dolayında oluşacak.

SGK verilerine göre 2017 Ekim ayında toplam gelirler 27 milyar 484 milyon lira, gelirler içinde prim gelirleri 20 milyar 134 milyon lira oldu. Önceki aylarda en yüksek prim geliri 17 milyar 535 milyon lirayla mayısta gerçekleşmişti.

Buna karşılık yine ekimde giderler önceki ayların tamamından yüksek seyrederek 27 milyar 710 milyon lira düzeyinde oldu. SGK giderleri aylık 25-26 milyar lira düzeyinde seyrediyor. Yüksek prim tahsilatına karşılık aylık açık 225 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Aylık bazda SGK açığı dalgalı seyrediyor. Bazı aylarda neredeyse denk hale gelebiliyor.

Bütçe transferleri 114 milyar 184 milyon lira ulaştı

Ekim sonu itibariyle SGK’nın toplam açığı yılbaşında belirlenen hedefin 4.1 milyar lira üstüne ulaştı. Kalan iki ayda da SGK açığının genel olarak önceki aylardan daha iyi olması bekleniyor.

Ancak buna rağmen toplam açığın 30 milyar liraya yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Kamunun SGK’ya açık finansmanı yanında, devlet katkısı ve diğer teşvik programlarından yapılan indirimler karşılığı yaptığı bütçe transferleri de 114 milyar 184 milyon lira düzeyine ulaştı. Bunun 25.7 milyar lirası açık finansmanı, 42.6 milyar lirası devlet katkısı (sosyal güvenlik sistemine çalışan başına karşılıksız bütçeden aktarım) üzerinden gerçekleşti.

SGK’ya çeşitli teşvik programları karşılığı aktarımlar ve sağlık harcamalarının bazı kalemleri de bütçe transferleri yoluyla yapılıyor.