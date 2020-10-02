Erdoğan: Dünyayı meşgul eden kriz alanları ülkemiz etrafında yer alıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünyada gündem olan kriz alanlarının neredeyse tamamının Türkiye etrafında yer aldığını söyledi. Erdoğan, Azerbaycan’a desteğini bir kez daha yineleyerek, “Karabağ kurtulana kadar mücadele sürecek” dedi.

Fotoğraflar: AA

Konya Şehir Hastanesi’nin arlarında olduğu projelerin açılışını yapan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

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*Dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamı ülkemiz etrafında yer alıyor. Türkiye bir asır önce olduğu gibi dünya düzeninden dışlanmak isteniyor. Suriye’den Akdeniz’e, Kafkaslar’a kadar uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye’nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır.

*Biz bunları çok önce gördük. “Dünya beşten büyüktür” çıkışımızla da ayrıca tavrımızı ortaya koyduk. Hem sahada hem de masada asli yeri olan bir ülkeyiz. Kararlı tavrımızla tüm aktörler Türkiye’yi hesaba katmak mecburiyetinde kaldı.

*Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik.

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*Doğu Akdeniz’de ülkemize kurusıkı tehditler, içi boş şantajlarla geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı.

*Ermenistan saldırdı. Ama bu kez hiç beklemediği bir neticeyle karşılaştı. Kardeş Azerbaycan devleti işgal altındaki topraklarını kurtarmak için büyük harekat başlattı. Dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanındayız yanında olacağız. İnşallah Karabağ işgalden kurtulacak. Karabağ kurtulana kadar mücadele sürecek.

*Kurak bir Konya değil sulak bir Konya istiyoruz.

*Konya’nın yeri bizde başkadır. Allah birliğimizi bozmasın.

*‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ kapsamında yapılan en büyük projelerden biri olan Konya Şehir Hastanemiz, Sarayönü’nde inşa ettiğimiz bin 682 yeni konutumuz, camilerimiz, dükkanlarımız hayırlı olsun. Yine, ülkemizin ticaretine, ekonomisine büyük katkı sağlayacak yeni lojistik merkezimiz, yüksek hızlı tren garı alt geçidimiz ve yeni yol, köprü, kavşak yatırımlarımız, şehrimiz için, Konyalı hemşerilerimiz için hayırlı uğurlu olsun.

Erdoğan, yüklenici firmanın yetkililerinden hastanenin etrafının yeşillendirilmesini istedi.

1250 yataklı dev bir sağlık kompleksi bugün hizmete girdi.

Konya Şehir Hastanesi 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere 1250 yatakla hizmet verecek. 380 poliklinik ve 49 ameliyathanesi olan hastanenin 73 görüntüleme odası, 442 tek yataklı, 272 iki yataklı odasının yanı sıra 8 adet de suit odası bulunuyor.

421 bin 566 metrekare kapalı alanı olan hastane 2 bin 923 kapalı 188 açık otopark kapasitesine sahip.