Erdoğan: Döviz kuru üzerinden saldırılara rağmen büyümeyi sürdüreceğiz

Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘saldırılara rağmen büyümeye devam edeceklerini’ söyledi.

Gümüşhane’de halka seslenen Erdoğan, Türkiye’ye döviz kuru üzerinden saldırı yapıldığını, buna rağmen büyümeye devam edeceklerini ifade etti.

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Bu yılı rekor sayıda büyümeyle tamamlayacaklarını dile getiren cumhurbaşkanı, “Hiç kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. Döviz kuru üzerinden gerçekleştirilen saldırılara rağmen inşallah 2’nci çeyrekte büyümeye devam edecek, 2018’i rekor bir oranla tamamlayacağız” diye konuştu.

Erdoğan, “Tutturmuşlar kur mur filan falan… Bırakın geçin bu işleri” dedi.

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‘Şantaj dili’

Cumhurbaşkanı, ABD’ye de şöyle seslendi: “Koyunlarında büyüttükleri, malikanelerde ağırladıkları FETÖ’cü alçaklarla ilgili hiçbir adım atmayanlar, bize hukuk dersi veremez. Yüzlerce insanımızı hunharca katledenlerle ilgili en temel hukuk ilkelerini rafa kaldıranlar bize demokrasiden bahsedemez. Bu millete tehdit dili, şantaj dili kullanamaz. Hele hele bu millete kabadayılık hiç sökmez. Meselelerin çözümü sükunettir, suhulettir, müzakere ve diplomasidir. Bunun dışındaki her yolun sonu çıkmaz sokak olacaktır.”

ABD Doları, rahip Andrew Brunson nedeniyle ABD ile Türkiye arasında yaptırıma varan gerilim nedeniyle TL karşısında gün geçtikçe değer kazanıyor.

ABD’ye giden Türk heyetinin anlaşmaya varamadan dönmesinin ardından ise dolar bugün 6,5 seviyelerinde seyretti.