Erdoğan dolar artışına çıkıştı: Dolar molar bizim yollarımızı kesmez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan döviz kurlarında yaşanan artışı “Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz” diye açıkladı ve ekledi: “Dolar molar bizim yollarımızı kesmez.”

Son dönemde kötü gelen ekonomik verilere ABD ile yaşanan siyasi kriz eklenince dolar 6 lira, avro 7 lira sınırının aşmıştı. Kurlardaki artışı dün gece Rize’de yaptığı açıklamada“Onların dolarları varsa bizim de halkımız var, hakkımız var Allah’ımız var” diye değerlendiren Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada tekrar konuya girdi.

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Bayburt’ta cuma namazı çıkışı konuşan Erdoğan bu kez “Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz” dedi. Erdoğan Ordu’daki sel felaketine de atıfta bulunarak “İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz” diye konuştu.

Erdoğan konuşurken dolar tekrar 6 liranın üzerine çıktı, avro ise 7 lirayı gördü.

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‘Bizim kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz’

Bayburt’taki mitingde halka hitaben yaptığı konuşmada “Dolar molar bizim yollarımızı kesmez” diyen Erdoğan halkın yastık altındaki döviz ve altınlarını bozdurmasını istedi: “Yastık altındaki dövizleri, varsa altınlarınızı gelin yerli parayla değiştirin ve bunlara karşı en önemli cevabı milletçe hep birlikte verelim.”

Erdoğan şöyle devam etti: “Her türlü senaryo bize vız gelir. Ülkemize diz çöktürmek için yapmadıklarını bırakmadılar. Ekonomimizde son günlerde yaşanan olumsuzluklar da bu çarpıklığın sonucudur. Türkiye’nin verilerinde en küçük bir sıkıntı olmadığı halde suni finansal saldırılara maruz kalıyoruz. Bu saldırıların sebebinin çok başka olduğu açıktır. Tüm ülkelerle çıkarlarımız uyuştuğu nokta işbirliği yapıyor, ayrıştığı noktalarda müzakerelerle çözmeye çalışıyoruz. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz.

Olumsuz ihtimallere karşı da hazırlıklarımız var. Döviz kuruna bakıp el ovuşturanlar, hiç boşuna heveslenmesinler. Faiz lobilerine sesleniyorum; boşuna heveslenmeyin, bu milletin sırtından kazanamayacaksınız. Türkiye’yi, içine hapsedilmeye çalışılan cendereden çıkarmanın yolu, kenara çekilmek değil ileri atılmaktır. Bu oyunu hep beraber bozalım, gelin bu duvarı hep birlikte yıkalım.

Hiç kimsenin gözü kur tablosunda faiz tablosunda olmasın, herkesin daha ileri bakmasını, büyük fotoğrafa bakmasını özellikle istiyorum.”