Erdoğan: Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Ege’de haklarımızı korumaya odaklandık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız. Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Ege’de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık” dedi.
Rize’de toplu açılış töreninde ve AKP Rize İl Başkanlığı’nda konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
‘Oruç Reis 23 Ağustos’a kadar faaliyetlerine devam edecek’
- Oruç Reis 23 Ağustos’a kadar faaliyetlerine devam edecek. En küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceği
- Rize-Artvin Havalimanı hızla devam ediyor, yarın bizzat yerinde inşaatını denetleyeceğim.
- Son 18 yılda Rize’ye 20 milyarın üzerinde yatırım yaptık.
- Rize’nin dünya markası çayı ile turizmi bir araya getirecek ‘çay çarşısı’ projesi ile şehrimizi yeni bir simgeye kavuşturacağız.
- Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize-Artvin Havalimanı’nın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz.
- Memleketimize kazandıracağımız, 800 yataklı şehir hastanemizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
- Yapımı süren projelerin önemli bir bölümünü seneye inşallah bitiriyoruz. Yıllık 3 milyon kapasiteli havalimanını 2023 yılında hizmete almayı planlıyoruz.
‘Rize’ye 2.5 milyar lira çay desteği sağladık‘
- Son 18 yılda Rize’ye 2.5 milyar lira çay desteği sağladık. Yaş çay alımı karşılığında üreticilerimize toplam 6.5 milyar lira ödedik.
- Halen 21 adet taşkın koruma merkezlerinde inşaat çalışmaları sürüyor.
- Fındık için son 8 yılda 40.4 milyar lira destek verdik. Bu yılki fındık fiyatlarını da oldukça tatmin edici bir şekilde açıkladık.
- Biz milletimizin ne istediğine bakarak yolumuza bakacağız. Gereksiz tartışmalarda dikkatimizin dağıtılmasına izin vermeyeceğiz.