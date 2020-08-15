Erdoğan: Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Ege’de haklarımızı korumaya odaklandık

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin diyalog ve müzakereden yana olduğunu belirterek, Avrupa Birliği’nin (AB) çağrısının ‘Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara’ yönelik olması gerektiğini bildirdi.