Erdoğan, Doğan Grubu’nun 60’ıncı yılında: Hiçbir vesayet odağına fırsat vermedik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Doğan Grubu’nun 60’ıncı kuruluş yıldönümü törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Hiçbir vesayet odağına fırsat vermedik” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, eşi Sema Doğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Vuslat Doğan Sabancı, Hanzade Doğan Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı karşıladı. Tören öncesi Erdoğan ve Aydın Doğan birlikte fotoğraf çektirdi.

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Erdoğan programda yaptığı konuşmada, şöyle dedi: “Enerjiden perakendeciliğe, sanayiden finansa, turizmden gayrimenkule kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren Doğan Grubu, 60 yıldır ülkemiz için katma değer üretiyor. Genç yaşta iş hayatına atılarak kurduğu şirketi 60 yıl boyunca ilmek ilmek dokuyarak bugünlere getiren sayın Aydın Doğan’a yaptığı hizmetler için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. İlk şirketinde üç kişiyle başlayan Sayın Doğan, bugün 20 bin kişilik koca bir ailenin temsilcisidir. Anadolu’da kök salıp ardından Türkiye’nin değerli bir markası olmak, bunun da ilerisine giderek dünyanın tanıdığı bir marka haline gelmek sadece şahsi bir başarı değil aynı zamanda Türkiye’nin de kazanımıdır. Sayın Doğan başarılı bir iş adamı, iyi bir Kelkit ve Gümüşhane sevdalısı olduğu kadar takdire şayan bir hayır ve kültür sanat insanıdır. Kurduğu vakıf ile bu yönünü kurumsallaştırmıştır. Kendisinin 15 Temmuz darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam duruşunun altını da özellikle burada çizmek istiyorum. Doğan Grubu medyadan çekilmiş olsa da kendisinin diğer alanlardaki çalışmaları ve yatırımlarıyla bu güçlü demokratik duruşu desteklemeyi sürdüreceğine inanıyorum.

Ülkemiz geçtiğimiz 17 yılda makro ekonomiden, temel hizmet alanlarına kadar gerçekleştirdiği büyük dönüşümle hak ettiği yere biraz daha yaklaşmıştır. Türkiye’nin yönetiminde söz sahibi olduğumuz günden beri her kişi ve kurumun kendi faaliyet alanında en özgür şekilde hareket edebilmesi için gayret gösterdik. Bu anlayışla hiçbir vesayet odağına fırsat vermedik. Türkiye’nin hayrı ve geleceği için ne gerekiyorsa onu yaptık. Hepimizin de ortak sloganının ‘önce Türkiye’ olduğuna inanıyorum. İşte bu hassasiyetle çalışan herkes birbirinin rakibi değil, tam tersine tamamlayıcıdır, destekleyicisidir. Biz bu doğrultuda mücadeleye devam ediyoruz.

Ülkemizin bu günlere gelmesinde Sayın Aydın Doğan gibi adeta sıfırdan başlayıp Doğan Grubu gibi küresel çapta değerler ortaya koyan iş insanlarımızın büyük katkısı olduğu bir gerçektir. Şöyle bir etrafıma baktığımda Sayın Doğan’ınkine benzer çok sayıda aslında isim görüyorum. Hedefimiz Türkiye’yi bölgesinin ve dünyanın en büyük devletlerinden, milletimizi de en müreffeh toplumlarından biri haline getirmektir. Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için bırakacağımız en büyük miras bu olacaktır. Sayın Aydın Doğan’ın onursal liderliğine yoluna devam eden Doğan Grubu’nun bugün olduğu gibi gelecekte de ülkemiz iş ve kültür sanat dünyasının en önemli aktörlerinden biri olacağına inanıyorum.”

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Doğan: 45 yıldır en çok vergiyi veriyorum

Aydın Doğan da yaptığı konuşmada, “Keşke fazla yatırım yapabilseydim, keşke daha fazla istihdam yaratabilseydim. Keşke güzel ülkemin topraklarında daha büyük ayak izleri bırakabilseydim” dedi.

Aydın Doğan, 60 yılda pek çok sektörde yer aldığını, Doğan Grubu olarak alınlarının açık olduğunu belirterek şöyle devam etti: “En fazla iftihar ettiğim iki şey var. Biri bu ülkede yıllarca en yüksek seviyede vergi (gelir vergisi) verenler arasına girmekti, 45 yıldır bunu devam ettiriyorum. İftihar ettiğim ikinci şey; vakıf olarak eğitime, sanata, kültüre yaptığımız katkılar. 60 yıl önce bu yola çıkarken kendi kendime bazı kurallar koymuştum. Bunlar sonradan şirketlerimizin anayasası oldu. Bu anayasanın en önemli maddesi şudur; bu ülkede kazandığımızı bu ülkeye yatırım olarak geri vermek.”

Törene ayrıca AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Gecede gazeteci Cüneyt Özdemir’in hazırladığı Aydın Doğan’ın hayat hikayesinin anlatıldığı video sinevizyondan gösterildi.