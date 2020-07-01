Erdoğan: Dizi izleyip film çeviredursunlar, hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti ve CHP liderlerinin Netflix göndermesine yanıt verdi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Erdoğan, sosyal medyayı eleştirdiği açıklamasında, konuyla ilgili yeni bir kanun yapılacağını açıklamıştı.

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Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter’dan “Dark’ın son sezonunu bitirmeden Netflix’i kapatırsan vallahi gücenirim” demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise buna “Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir :)” yanıtını vermişti.

Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz.



RTE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 1, 2020

Erdoğan, diğer siyasi parti liderlerine yine Twitter’dan yanıt verdi. Erdoğan şöyle yazdı: “Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz.”