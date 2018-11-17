Erdoğan: Diyanet’in siyasete malzeme yapılmasını tasvip etmiyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kadir Mısırlıoğlu ziyaretiyle tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a destek çıkarak, konunun ‘siyasi tartışmaların malzemesi’ yapılmasına karşı olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Atatürk düşmanı görüşleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu’nu 10 Kasım arifesinde ziyaret etmiş, bu sebeple farklı kesimlerin tepkisini çekmişti.

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CHP ve MHP Erbaş’ın istifasını, İYİ Parti ise görevden alınmasını istemişti. Diyanet ziyaretin ‘insani’ olduğunu savunmuş, hükümet ise Erbaş’ın ziyaretinin ‘normal’ olduğu görüşünde.

Mevlid-i Nebi haftası açılışında konuşan Erdoğan, “Diyanet İşleri Başkanlığı’mızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum” dedi.

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Erdoğan aynı konuşmada Türkiye’nin artık ‘yasaklardan ziyade özgürlüklerle’ gündeme geldiğini savunup şöyle konuştu: ”16 yıldır mesaimizin kahir ekseriyetini Türkiye’yi özgürleştirmek, medeniyet değerleriyle barıştırmak, yokların, yoksulların, yasakların ülkesi olmaktan çıkarmak yolunda kullandık. 2002’nin Türkiyesi ile 2018’in Türkiyesi’ni karşılaştırdığımızda, yasaklardan ziyade özgürlüklerin konuşulduğu, teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece her türlü fikrin serbestçe dillendirildiği bir iklimde, böyle bir ülkede yaşıyoruz.”