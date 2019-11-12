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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, dış politika konularında Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdümde olunmasını istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, dış politikayı ilgilendiren konularda üst düzey zevat tarafından yapılacak açıklamalarda Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde olunması istedi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ‘yurtdışında yürütülen faaliyetlerde dikkat edilmesi gereken hususlar’ konulu genelgede ayrıca, kamu kuruluşlarının, sürekli veya geçici olarak yurt dışına gönderilen görevlileri aracılığıyla yapacakları temasları ile Türkiye’ye davet etmeyi öngördükleri kişiler hakkında da Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm içinde hareket edilmesi istendi.

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Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı’na Şeyda Nur Karaoğlu’nun atanmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı atama kararı da Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Aynı gazetede yer alan diğer atama kararlarına göre, Dış Politika Danışma Kurulu üyeliklerine Mehmet Ferden Çarıkçı ve Aydan Yamanoğlu atanırken; BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Daimi Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer merkeze alındı.

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