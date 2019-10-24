Erdoğan: Devasa ülkelerin liderleri teröristlerle görüşüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünya liderlerini ‘teröristlerle masaya oturup çözüm aramak’la eleştirerek “Devasa ülkelerin liderleri teröristlerle görüşüyor” dedi.

Kaymakam adayları kura töreninde konuşan Erdoğan, YPG’nin tacizlerinin sürmesi halinde harekat planına kaldıkları yerden devam edeceklerini yineledi: “PKK/YPG’li teröristleri üniforma değiştirerek karşımıza getirmeye kalkarlarsa biz bu oyuna gelmeyiz.”

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Cumhurbaşkanı, ABD’nin ‘teröristlerin çıktığını yazılı olarak garanti ettiğini’ söyleyerek “Barış Pınarı harekatına başlarken de ABD’yi Rusya’yı İran’ı BM’yi bilgilendirdik. Kendilerinden izin almak yerine bilgi vermemizden de rahatsız olmuşlar. Türkiye’nin kimseden izin almasına ihtiyaç yoktur” diye konuştu.

Yunanistan’a 100 kişi gidince bizi telefonla arıyorsunuz

Avrupa Birliği’nin (AB) gidişatının iyi olmadığını ve sonunun ‘ikiyüzlülükten’ olacağını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “‘Kapıları açarız’ dediğimiz zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın… Vakti saati geldiğinde kapılar da açılır. Hadi bakalım yüzbinleri bir de siz ağırlayın. Yunanistan’a denizden 100 kişi gidince bizi telefonla arıyorsunuz, burada 4 milyon var buna sesiniz çıkmıyor.”

Erdoğan, ‘güvenli bölge’ planının dünya liderlerine ilk olarak Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı 2015 Antalya G-20 zirvesinde sunulduğunu hatırlattı: “Gündemimize bugün girmedi, Obama döneminde girdi. Oluk oluk kanın aktığı o günlerde kimse bu teklife dönük bakmamıştı. Şimdi Türkiye terör örgütlerinden temizleyince birden bu konular akla geliyor.”

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‘İçeriden birileri konuşuyor Suriye Milli Ordusu ile ne işin var diye, anladın mı şimdi’

Kararlı hareket ederek harekat bölgesinin üçte ikisine yakın bölümünü sadece dokuz günde ele geçirdiklerini ifade eden cumhurbaşkanı şöyle konuştu: “Şimdiye kadar 20 sivil vatandaşımız hayatını kaybetti 184 vatandaşımız yaralandı. Suriye Milli Ordusu’ndan (SMO) 96 kardeşimiz de şehit oldu. İçeriden birileri konuşuyor ya SMO ile ne işin var? Anladın mı ne işimiz olduğunu. Onlar benim Mehmedimi yalnız bırakmayanlar.”

Gelinen noktada PKK ve YPG’nin aynı örgüt olduğunun kabul edildiğini savunan Erdoğan, “Süreci, rejimi veya terör örgütlerini kullanarak sabote etmeye çalışacak herkesi dünya kamuoyuna ifşa edeceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı son olarak ABD Senatosu’nun teröristlere ev sahipliği yaptığını söyleyerek, “Ne zamandan beri bu teröristlerle dost oldunuz? Günü gelince biz de bunları söyleriz” dedi.