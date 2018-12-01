Erdoğan detay verdi: Trump ile Halkbank, Gülen ve Menbiç konuşulmuş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

İki liderin bu yıl Arjantin’de yapılan G-20 Liderler Zirvesi’nde Costa Salguero Fuar Alanı’ndaki görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü.

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Zirvenin kapanışında basın toplantısı düzenleyen cumhurbaşkanı, Trump ile görüşmesinden detay verdi.

Erdoğan, Trump ile görüşmesini şu sözlerle anlattı: “Amerika ile Türkiye ilişkilerinin stratejik ortaklığa bağlı olduğu ortadır. Şu anda Kuzey Suriye’de Fırat Doğusu Münbiç, bu çevrede Fırat Kalkanı ve İdlib’i değerlendirme imkanı bulduk. Münbiç’i kendileriyle ele aldık. Halkbank konusunda kendileriyle görüştük. Gerekli bilgileri verdik. Bankamızın yetkilileri de şu an oradalar. Ayrıca FETÖ konusunu da konuştuk. (Fethullah Gülen’in iadesi) Ben bu konuda ümidimi yitirmek istemiyorum, hala umutluyum. Umarım FETÖ konusunuda çözeceğiz.”

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Erdoğan ile Trump, dün de ayaküstü görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesine de değindi. Erdoğan, Rus liderin vizeleri kısmi olarak kaldırma kararı verdiğini ifade etti.

İki yıl sonra zirve Arabistan’da

Öte yandan 2019’da zirve Japonya’da düzenlenecek. Bir sonraki yıl ise dönem başkanlığını Suudi Arabistan yapacak.