Erdoğan ‘dertli’: Kitap okuma ve akademik çalışmada oldukça gerideyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin kitap okuma ve akademik çalışma oranında dünyanın gerisinde olduğunu söyledi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde konuşan Erdoğan, hükümetin her fırsatta bilim, kültür ve sanat alanlarında çalışma yaptığını belirterek, “Onca gayrete rağmen bu hususta arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadık. Bilhassa, kitap okuma, nitelikli akademik eserler bilimde çığır açan çalışmalarda hala oldukça gerideyiz” dedi.

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Kitap okuma ve internet-televizyon başında geçirilen vakit arasında çok fark olduğunu söyleyen Erdoğan, “Kitap okumaya harcadığımız zaman okuma ya harcadı birkaç dakikayı zor buluyor. Türkiye kitap okuma oranında dünyada 86. sırada. Günde altı saati televizyona, üç saati internete ayıran gençlerimizin kitap okuma süresinin dakikalarla ifade edilmesi bize yakışmayan bir tablodur” diye konuştu.