Erdoğan Dereli’de: Esnafın zararının 50 bin TL’ye kadarlık kısmı hibe edilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Giresun’da sel felaketinde işyeri zarar gören esnafa 50 bin liraya kadarlık zararın hibe olarak karşılanacağını söyledi. Erdoğan, bölgede 1 milyar 290 milyon liralık projenin hayata geçirileceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Önceki hafta selin vurduğu Giresun’da, en çok etkilenen ilçelerden Dereli’de incelemelerde bulunan Erdoğan meydanda toplanan kalabalığa seslendi.

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50 yılda bir rastlanan bir felaket yaşandığını belirten Erdoğan, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, beş kişinin arandığını anımsatarak, “50 bin liraya kadar zararı olanların zararı hibe olarak karşılanacak. 50 bin liranın üzerinde zararı olanların da zararının 50 bin lirası karşılanacak” dedi.

“Dereli’yi yeniden inşa edelim sizin de desteğinizle” diyen cumhurbaşkanı, afetten zarar gören KOBİ’ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulduğunu söyledi.

Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

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*Kapanan 118 köy yolu ulaşıma açıldı.

*172 kişi ekiplerce kurtarıldı; 47 yaralı hastanelere kaldırıldı.

*43 bina yıkıldı. 94 bina acil yıkılacak şekilde hasar gördü.

*Dün gece imzaladığım kararnameyle tek seferde 20 milyonluk kaynağı AFAD’a aktardım. Felaketten hemen sonra 73.5 milyon lira tahsis edilmişti.

*Bölgedeki belediyelere 20 milyon lira destek atkarıldı.

*Tarımsal destek ödemeleri erkene alıdı. Fındık alım tarihi bir hafta öne çekildi.

*Bir daha sel olmaması için toplam keşif bedeli 1 milyar 290 milyon liralık bütçe hayata geçirilecek. İlk etapta 120 milyonla bent, kanal ve köprü yapımı. Harşit Çayı Vadisi’ndeki Tüm çakıl ocakları kapanacak, yapılaşmaya izin verilmeyecek.

*Dere yataklarıkları kolayca akıp gitsin diye var. Buraları evlerle işgal edersek gün gelir sel alır götürür.

*Yaylalar hayvanlar otlasın diye var. Yaylaları betona boğarsak gün gelir hep birlikte bunun pişmanlığını da yaşarız.

*Dere yatağına bina yapma binasından bunalan belediye başkanı eninde sonunda pes eder. Vatandaş ısrardan vazgeçmeli.

*TOKİ konutlar, dükkanlar yapacak. Çok yüksek olmayacak. Zemin artı üç, bilemedin dört.

*Selden aldığımız dersler önümüzdeki dönemdeki çalışmalar için bize ışık tutacak.

*Köylerimizde 250 köy konutu inşa edilecek, altında ahırı olacak, üstünde de konutu olacak. TOKİ’nin Dereli’de yapacağı 142 konutun inşası için çalışmalara hemen başlanmıştır, Doğankent’te de 120 konut yapılacak.

*Dere yataklarını ıslah edeceğiz, oralardan da tehdit almak istemiyoruz. Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya, yapacağız.

Konuşmasının ardından “Rizeliyim biliyorsunuz size o nedenle çay ikram etmek istedim” diyen Erdoğan, halka çay dağıttı.

Hastane ve doğalgaz sözü

Daha sonra Giresun’da da konuşan Erdoğan, kendisini dinleyenlere doğalgaz ve hastane sözü verdi. “Dualarınıza muhtacız” diyen Erdoğan, selde kaybolan ve aranan beş kişiye de en yakın zamanda ulaşılacağını söyledi. Erdoğan, selden zarar gören Giresun’un Doğankent ilçesine doğal gaz temin edileceğini ifade etti.