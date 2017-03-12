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Erdoğan, Der Spiegel’in kapağında: Hilal tutulması

 

Almanya’nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel, Türkiye’yi bir kez daha kapağına taşıdı.

Kapağında kızıl bir gökyüzü arkaplanında ay-yıldız çizimi kullanan dergi, Almanya’nın Türk hükümet yetkililerinin referandum kampanyası yapmasın izin vermemesini haberleştirdi.

‘Hilal tutulması’ başlığını atan dergi, alt başlık olarak da ‘Erdoğan’ın Almanya’sı- Bir bölünme hikayesi’ ifadelerine yer verdi.

Haberde ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumun tartışmalarının Almanya’ya da yansıdığı, Türk toplumundaki kamplaşma ve bölünmenin Almanya’daki Türkiyeliler arasında da görüldüğü belirtildi.

Der Spiegel, 2 Nisan 2016 tarihli sayısında ‘Korkunç dost’, 1 Ağustos 2016’da da ‘Özgürlüğünü kaybeden ülke’ başlıklarıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi kapak konusu yapmıştı.

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