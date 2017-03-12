Erdoğan, Der Spiegel’in kapağında: Bir bölünme hikayesi

Almanya’nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel, Türkiye’yi bir kez daha kapağına taşıdı.
Kapağında kızıl bir gökyüzü arkaplanında ay-yıldız çizimi kullanan dergi, Almanya’nın Türk hükümet yetkililerinin referandum kampanyası yapmasın izin vermemesini haberleştirdi.
“Hilal tutulması” başlığını atan dergi, alt başlık olarak da “Erdoğan’ın Almanya’sı- Bir bölünme hikayesi” ifadelerine yer verdi.
Haberde ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumunda yaşanan tartışmaların Almanya’ya da yansıdığı tespiti yapılırken, referandum tartışmalarının toplumu kamplaştırdığı, bölünmenin Almanya’daki Türkiyeliler arasında da görüldüğü görüşüne yer verildi.
Der Spiegel, 2 Nisan 2016 tarihli sayısında “Korkunç dost,” 1 Ağıstos 2016’da da “Özgürlüğünü kaybeden ülke” başlıklarını kullanmış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi kapak konusu yapmıştı.