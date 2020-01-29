Erdoğan: Deprem vergileri hangi amaç için toplandıysa onun için harcandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Ocak Cuma günü Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında kamuoyunda tartışılan ‘deprem vergilerinin akıbeti’ hakkında, “Hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcandı. Onun dışında bir yere harcama tavrı içinde olmadık, olmayız” dedi.

Senegal ziyaretinden dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sık sık dile getirdiği “Deprem vergileri nereye harcandı?” sorusuna, “Bu adamın doğru söylediği bir şey yok. Acaba kendisi oraya gitti mi? Gitmedi. Şimdi bundan sonra herhalde gider” diye yanıt verdi.

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‘Vekillere dedik ki rakam belirlemiyoruz, elimizden gelen desteği verelim’

Deprem sonrasında bağış için milletvekilleri arasında kampanya başlattıklarını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Önce vekillerle dedik ki, ‘Biz buraya elimizden gelen desteği verelim. Herhangi bir rakam belirlemiyoruz. Kim ne kadar verecekse milletvekili arkadaşlarımız versinler. Bunları hesabımızda toparlayacağız sonra da grup başkanımız herhalde AFAD’a aktarma yoluna gidecektir.”

Cumhurbaşkanı, şu anda da bölgede yoğun bir şekilde çalışıldığına işaret ederek, “Eğer bu vatandaş dayanışma için elinde ne var, ne yok götürüyorsa, tek sebebi var: İnanıyor da onun için götürüyor. Bu hükümete inanıyor. İnanmasa götürür mü? Ben sizlere ‘her şeyi veririm’ diyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ’15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan bağışların akıbeti’yle ilgili sorularına da şu karşılığı verdi: “Bunlar yatıyor kalkıyor ‘O parayı nereye, bu parayı nereye harcadınız?’ Harcanması gereken yere harcadık. İkide bir kalkıp gaziler ve şehitlerle alakalı şeyleri konuşuyor. Niye? Aldatırız. Yaptıkları iş bu. Onun için bunların haftalık grup toplantısında yaptıkları konuşmalar da pek kayda değer değil.”