Erdoğan, ‘deprem fırsatçılarına’ karşı uyardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremde Elazığ merkezde yıkımların yaşandığı Sürsürü ve Mustafapaşa mahallelerinde yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Erdoğan, “Bu tür zamanlarda bazıları fırsat kollamaya kalkar bu tür fırsatlara kapı aralamayalım. Yardımlar AFAD ve Kızılay ile yapılır” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde 22 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ’a giderek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sürsürü ve Mustafapaşa mahallelerinde yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, yıkımın olduğu Sürsürü ile Mustafapaşa mahallelerinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“AFAD, UMKE, Kızılay, jandarmamız, yaptıkları çalışmayla, hamdolsun çok sayıda insanımızı enkaz altından kurtardı. Maalesef 20 ölümüz var. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bini aşkın yaralımız var. Fakat yoğun bakımda hasta olanların sayısı çok az. Kendilerine rabbimden şifalar diliyorum. Şu an enkazdaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarım aldıkları ses üzerine gidiyorlar. Bunun yanında köpeklerle olsun, teknik cihazlarla olsun, ses dinleme cihazlarıyla olsun çalışmaları sürdürüyorlar. İnşallah sonuna kadar bu gayretle devam edilecek. Bakan arkadaşlarım sonuna kadar bunun takipçisi olacaklar. Devletimiz tüm imkanlarını, tüm kurumlarıyla beraber sürdürecek. Bu gayretler neticesinde de ama yaralı ama canlı insanımıza ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Bu konuda milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmaya özellikle teşekkür ediyorum.

Fakat bir şeyi burada hatırlatmam lazım bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatlara bizler asla kapı aralamayalım. Yok para toplamaydı, şuydu, buydu. Devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir. Açıklamayı yaptık. AFAD ile yapılır, Kızılay ile yapılır. Burada toplanarak, dağıtılması gereken yerlere dağıtılır. Bu fırsat kollayıcılarına da fırsat vermeyelim. Adımlarımızı buna göre atalım.”

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İmamoğlu, Elazığ’da

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Elazığ’a gitti. İmamoğlu, Sürsürü mahallesinde yıkılan Dilek Sitesi’nin enkazındaki arama-kurtarma çalışmalarını inceleyerek, vatandaşlarla görüştü.