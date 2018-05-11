Erdoğan, Demirtaş’ın tutukluluğu için konuştu: Ben hapis sıramı savdım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın hapiste yatmasıyla ilgili “Ben hapis sıramı savdım” dediğini söyledi.

Hakkâri mitingi sonrası Yüksekova’ya geçerken bir grup gazeteciyle Erdoğan’la yaptığı görüşmede aralarında geçen bir diyaloğu anlattı.

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Cumhuriyet’in haberine göre, İnce şu detayı aktardı: “Selahattin Demirtaş, ‘Ben hapisteyim siz geziyorsunuz. Bütün adaylar birer hafta sırayla yatsın, adil olsun’ dedi. Ben de Sayın Erdoğan’a söyledim bunu. Erdoğan da ‘Ben hapis sıramı savdım’ dedi.”

Erdoğan Siirt’te okuduğu şiir nedeniyle 10 ay hapis cezasına mahkum olmuş, 1999’da dört ay cezaevinde kalmıştı. Selahattin Demirtaş 19 aydır Edirne Cezaevi’nde tutuklu ve hakkında açılan davada 100’e yakın davada iki müebbet ve yüzlerce yıl hapis cezası isteniyor.

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İnce: Kibar bir karşılaşmaydı

Erdoğan ile görüşmelerinde sosyal medyada yansıdığı gibi saygısız bir ortam olmadığını dile getiren İnce şöyle devam etti: “Tam tersine kibar bir karşılamaydı. Ben kimseyi mutlu etmek için değil inandığım şeyleri yaparım. Yaptıklarımın doğru olduğuna inanıyorum. Erdoğan milletvekili olsun diye oy verirken de doğruyu yaptığını, Demirtaş’ı ziyaret ederek de doğruyu yaptım.”

Kazanacağına inandığını dile getiren İnce, “Müthiş bir coşku var. Bana partililerin söyledikleri 1977’deki Ecevit’in kampanyası gibi. O ruhu görüyorum” dedi.