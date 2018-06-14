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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, Demirtaş’ı hatırlattı: Tutukludan aday olmaz, düzenleme seçim sonrası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a atıfta bulunarak, “Tutukludan aday olmaz, seçimleri bir atlatalım düzenleme yapacağız” dedi.

Erdoğan, dünkü Trabzon mitinginde Demirtaş’ın adaylığını yanlış bulduğunu belirterek, “Neymiş, hükümlü değil tutukluymuş. Bu hatanın bir an önce düzeltilmesi lazım” demişti.

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Demirtaş’tan Erdoğan’a “Bak bu defa sana katılıyorum Erdoğan. Örneğin senin Cumhurbaşkanı adayı olabilmen için mutlaka üniversite diploman olması lazım, ama bugüne kadar diplomanı gören olmadı. Benim kriterlerim tamam da, asıl seninkiler şüpheli” yanıtı gelmişti.

Yalova mitinginde konuşan Erdoğan, bir kez daha CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye Demirtaş’a yaptığı ziyaret üzerinden yüklendi.

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Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: “Bu kişi (İnce) dört dönemdir Yalova milletvekili. Peki bu kişinin Yalova’ya kazandırdığı herhangi bir hizmeti biliyor musunuz? Ama hakkını yemeyelim başka işleri de var. Edirne’de cezaevi ziyareti yapıyor. Kimi ziyaret ediyor? PKK terör örgütünün arkasında olduğu malum siyasi partinin sözde genel başkanını… ‘Bırakın çıksın’ diyor. Tutukludan aday olmaz, seçimleri bir atlatalım düzenleme yapacağız. Hakkari’de Bay Kemal bir tane Türk bayrağı olmadan miting yaptı. Bay Muharrem malum partinin desteğiyle Diyarbakır’da miting yaptı. Bunlar katillerle beraber. Herhalde ülkemizin altını üstüne getirmeye çalışıyorlar. FETÖ’yü bitirdik mi bitiriyor muyuz? Bu ülkeden kaçacaklar başka çaresi yok. İnlerine gireceğiz inlerine.”

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