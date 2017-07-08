Erdoğan, Demirtaş için ‘hükmü kurdu’: O söylediğiniz kişi bir terörist

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için “Terörist” dedi.

‘O söylediğiniz kişi bir terörist’

Erdoğan, G20 zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin “Demirtaş ve Kürt vekiller ne zaman hapisten çıkacak?” sorusuna şu cevabı verdi: “Teröristleri cezaevlerinden bırakma yetkisi bizde değildir. Türkiye bir hukuk devletidir. O söylediğiniz kişi bir teröristtir. Öyle bir terörist ki, benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp, ondan sonra sokağa döktüğü Kürt kardeşlerimi, 53 Kürt kardeşimi yine Kürtlere öldürten bir teröristtir. Bu sadece suçlarından bir tanesidir. Buna benzer daha nice suçları vardır. Bizim arkamızda PKK var, bizim arkamızda PYD var, YPG var gibi meydan okuyan bir kişidir. Şu anda zaten yargıdadır. Yargı onlarla ilgili ne karar verirse başımızın üzerinedir.”

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