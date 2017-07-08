Erdoğan, ‘değerlendirme yapmak’ için G20 aile fotoğrafına katılmamış

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kurmaylarıyla değerlendirme yapmak amacıyla otele döndüğü için G20 aile fotoğrafında yer almadığı belirtildi.

Erdoğan’ın eşiyle beraber Hamburg’daki G20 Liderler Zirvesi’ndeki aile fotoğrafında yer almaması gündeme gelmiş ve sebebinin ne olduğu merak edilmişti.

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Alman basını ise, Erdoğan ve eşinin dün akşam Beethoven’ın 9’uncu Senfonisi’nin icra edildiği konsere katılmadığını ve öndeki iki koltuğun boş kaldığını yazmıştı.

CNN Türk’ten Erhan Merttürk, Erdoğan’ın konsere katılmak yerine otele giderek kurmaylarıyla toplantı yapmayı tercih ettiği bilgisini paylaştı.