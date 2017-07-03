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Erdoğan, ‘dayanağı’nı kaybediyor: Fransa’da OHAL sonbaharda kalkacak


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Fransa’da olağanüstü hal (OHAL) sonbaharda kalkacak.

Fotoğraf: Reuters

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede Kasım 2015’te ilan edilen OHAL’in bu yıl kasım ayında kaldırılacağını duyurdu.

Macron, “Bu sonbaharda olağanüstü hali kaldırarak Fransız halkının özgürlüğünü yeniden tesis edeceğim, çünkü bu özgürlükler güçlü demokrasinin varlığının ön koşuludur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’den OHAL’i kaldırmasını isteyen Avrupa Birliği’ne (AB), Fransa’da uygulanan OHAL’i örnek olarak sunuyordu.

 

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