Erdoğan: Darbenin püskürtülmesi, diktatörlükte yaşayanlara umut olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin birinci yıldönümünde Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Guardian’a yazdı.

‘Darbe girişiminden bir yıl sonra, Türkiye demokratik değerleri savunmaya devam ediyor’ başlıklı yazısında darbe girişiminin nasıl püskürtüldüğünü ve şimdiye kadar yapılan darbelerin hükümetlere olan güveni azalttığını yazan Erdoğan, “Darbenin püskürtülmesi demokrasi tarihinde bir dönüm noktası oldu; diktatörlerin altında yaşayan tüm halklar için bir umut ve ilham kaynağı olacak” ifadelerini kullandı.

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‘Müttefiklerimiz olayların vahametini anlamadı’

Yazısının büyük kısmını batının darbe girişimine yönelik bakışına dair eleştirilere ayıran Erdoğan, Türkiye’nin müttefiklerinin yaşananların vahametini anlamamakla suçlarken, “İkiyüzlülükleri ve çifte standartları, özgürlüğü savunmak için her şeyi riske atan Türk halkını derinden yaraladı” diye yazdı.

‘Batı seçim yapmalı’

Batı’nın Türkiye’ye OHAL uygulamaları, demokrasi, insan hakları ve güvenlik konusundaki eleştirilerini reddeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Bugün batılı liderler teröristlerle dayanışma göstermek ve Türk halkının teveccühünü yeniden kazanmak arasında bir seçim yapmalı.”