Erdoğan Danıştay üyeliği için dört ismi seçti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Danıştay’a seçeceği dört ismi belirledi.

Danıştay’a ihdas edilen kadronun dördünün Erdoğan, 12’sinin ise idari yargı hakimleri arasından HSK tarafından seçilmesi öngörülüyordu.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Danıştay’a 12 yeni üye seçmişti.

Erdoğan’ın da seçtiği üyeler belli oldu.

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Buna göre, Danıştay üyeliklerine, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Madan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat Altuğ, Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye Fırat Civelek ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe Kaycıoğlu seçildi.