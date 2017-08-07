Erdoğan da ‘yeni devlet’i tanımadı: Kim ne derse desin, hepsi hikaye

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li Ayhan Oğan’ın “Yeni bir devlet kuruyoruz, bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” sözleri hakkında ilk kez konuştu: “Başka devletimiz yok. Kim ne derse desin, hepsi hikaye.”

‘Hepsi hikaye’

DHA’nın haberine göre Rize il danışma meclisindeki konuşmasında ‘Rabia’ işareti yaparak, “Bu dörtlü Ak Parti’nin manifestosudur” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka hiçbir devletimiz yoktur. Kim ne derse desin hepsi hikaye. Ben size partimin genel başkanı ve cumhurbaşkanı olarak manifestomuzu söylüyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bitti. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti devletimizi çok daha güçlü hale getirmenin gayreti içerisinde bunu başaracağız.”

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Oğan ne demişti?

AKP’li Oğan, geçen günlerde CNN Türk’te katıldığı programda bir programda şunları söylemişti: “Biz yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır. Yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yeni bir TSK’nın inşasıdır. Biz vesayet düzenini yıktık.”

‘Kendisini bağlar’

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Oğan’ın iddia edildiğinin aksine şu an AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi olmadığını belirtmiş, “Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden, partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağlar” demişti.

‘Şaka mı yapıyorsunuz?’

Başbakan Binali Yıldırım da Oğan’ın açıklamalarıyla ilgili soruyu “Şaka mı yapıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti devleti, Osmanlı Devleti’nin devamı olarak kuruldu. Kimin ne söylediğinin önemi yok, bazı televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar, bizim partimizi bağlamaz” diye yanıtlamıştı.