Erdoğan: Cumhuriyet tarihinde yapılanlardan kat kat fazlasını yaptık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin tamamına 17 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların hepsinden kat be kat fazla hizmet götürmeyi başardık” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde konuşan Erdoğan, metro hattının dokuz durağının olacağını ve Gayrettepe’den İstanbul Havalimanı’na 35 dakikada gidileceğini belirtti.

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“İBB başkanı olduğumuzda İstanbul’da raylı sistem 34 kilometreyi zar zor buluyordu” diye konuşan Erdoğan, “Uzunluğu 14.2 kilometre olan tünellerin ve 288 kilometre olan metro hatlarının yapımı sürüyor” ifadelerini kullandı.

‘İstanbul’un yönetimi mahalli yönetimlere bırakılmayacak kadar hayati’

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Halen hizmet veren veya inşaası süren 318 kilometrelik raylı sistem ağının 165 kilometresini yani yarıdan fazlasını Ulaştırma Bakanlığı’mız gerçekleştirdi. İstanbul’un yönetimi mahalli yönetimlere bırakılmayacak kadar hayatidir. Büyük projeleri hükümet olarak üstleniyoruz. Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir.”

‘Kanal İstanbul’un Montrö ile alakası yok’

Kanal İstanbul’un yapım maliyetinin 75 milyar lira olduğunu söyleyen Erdoğan, etüt ve mühendislik çalışmalarının da sona erdiğini ifade etti.

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Kanal İstanbul’a karşı çıkanların ‘bu projenin aslında ne olduğu konusunda fikirleri bulunmadığını’ savunan Erdoğan, 2011 yılından beri projeyi anlattıklarını söyledi.

Montrö anlaşmasına da değinen cumhurbaşkanı şunları söyledi: “İstanbul Boğazı’nda 45 bin gemi geçiyor. Her gün iki yakadan 500 bin kişi gidip geliyor. Boğaz trafiği baskısı her geçen yıl artıyor. Montrö’ye göre boğaz trafiğini engelleme hakkımız bulunmuyor. Kanal İstanbul’u Montrö Sözleşmesi bağlar mı bağlamaz mı bilgileri yok. Kanal İstanbul’un Montrö ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Kanal İstanbul tarzı su yollarının yaygın ve oldukça karlı olduğunu görüyoruz. 2011’den bu yana adım adım dersimizi çalıştık. Kanal İstanbul’u yapmakta geç bile kaldık.”

‘Libya’da ne işimiz var demekle Akdeniz’de ne işimiz var demek aynı şey’

Libya’ya asker gönderme ve Akdeniz’deki sondaj çalışmaları üzerinden CHP’ye yüklenen Erdoğan, “Ülkemizin Libya’da ne işi varla Akdeniz’de ne işi var diye sormak aynı şeydir” dedi.

“Türkiye Akdeniz’deki hakları teslim edilene kadar Libya’da olmayı sürdürecektir” diyen cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerinin huzurunu sağlayana kadar Suriye’de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecek.”