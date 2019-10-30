Erdoğan: Cumhuriyete, özenti kokan saçmalıklarla değil, icraatla layık olunur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Marmaray’ın genişletilen hattının geçen yılki Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını yaptığını anımsatarak, “Cumhuriyete birilerinin yapageldiği gibi özenti kokan saçmalıklarla değil böyle hizmetleri kazandırarak layık olunur” dedi.

Lideri olduğu AKP’nin grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Türkiye’yi Suriye, Irak ve Libya gibi yapacaklarını sananlara yanıtımızı inlerine girerek verdik. Barış Pınarı Harekatı’yla inlerine girdik; başlarına yıktık” dedi. Türkiye’nin yeni bir istiklal mücadelesi verdiğini ve adım adım zafere yürüdüğünü söyleyen Erdoğan, “Yedi düvele meydan okuyacak bir ülke haline geldik” ifadelerini kullandı.

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İç siyasetteki gaflet ve dalalet ürünü sataşmalardan uzak durmak zorunda kaldığını belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Ekonomi battı mı? Hayır. Faiz iniyor. Enflasyonda inşallah tek haneli rakama ulaşacağız. Densizlik düzeyindeki sataşmalara arkadaşlarımız yanıt veriyor ama biz bütün zamanımızı ülkemize, sorumluluklarımıza harcıyoruz.”

Vekillere ‘devamsızlık yapmayın’ ve ‘maaşı helal kılın’ uyarısı

Vekillerden, parlamento çalışmalarında AKP grubunu toplantı ve karar yeter sayısında darda, zorda bırakmamalarını, devamsızlık yapmadan çalışmalara katılmalarını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Muhalefetin karşısında gülünç duruma düşmeyelim. Bir iktidar partisine yakışan budur. Millet sizi görevlendirdi. Aldığımız maaşı helal kılalım.”

‘Kendi elinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi ısıracaktır’

Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra yurt dışında Türkiye aleyhine 700 eylem düzenlendiğine işaret eden Erdoğan Avrupa’ya seslendi: “Kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracaktır bunu böyle bilin. Sokaklarınızda bombalar patlamaya başladığında yaptığınız hatayı anlayacaksınız… Kendi vatandaşınız olan teröristleri alamıyorsunuz. DEAŞ’ta sizin vatandaşlarınız var. Neden almıyor sunuz? Bu, biraz da karakter meselesi.”

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‘Asker selamına ara vermeyeceğiz’

Maçlarda ve uluslararası müsabakalarda asker selamı yapan sporcular hakkında açılan soruşturmalara da değinen Erdoğan, “Bunlar asker selamından korkacak kadar zavallı. Selama ara vermeyeceğiz. ‘Selam tüm Mehmetçiğe’ diyerek yola devam edeceğiz” dedi.

‘Gerekirse güvenli bölgeyi genişleteceğiz’

“Gerekirse güvenli bölgenin sınırlarını genişleteceğiz” diyen Erdoğan, cuma günü Ruslarla devriyenin başlatılacağını söyledi. “30 kilometrenin ötesindeki teröristler ne olacak” sorusunun yöneltildiğini anımsatan cumhurbaşkanı, “Son terörist kalana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Harekata verilen aranın ardından Türk askerleri ve Suriye Milli Ordusu’na saldırıların sürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, en sert şekilde yanıt verileceğini söyledi.

‘Ermeni soykırımı’ tasarısı yorumu: Anlamı yok, tanımıyoruz

ABD’de Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ‘Ermeni soykırımı’nın kabul edilmesini öngören yasa tasarısının onaylanmasını da gündemine alan Erdoğan, “Atılan adımın hiçbir anlamı, kıymeti harbiyesi yok, tanımıyoruz… Kendileri çalar kendileri oynar” dedi. Erdoğan, ABD’deki bu adımı Barış Pınarı Harekatı’nın ülkenin iç siyasetindeki yansıması olarak niteledi.

“İnancımıza göre soykırım günahtır” diyen Erdoğan, ‘tarihleri soykırım ve kölelikle dolu bir ülkenin Türkiye’ye söz söyleme hakkı olmadığının’ altını çizdi.

‘ABD bir FETÖ’ye mahkum olacak kadar küçüldü mü?’

“Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen tasarıyı reddediyorum. Amerika bir FETÖ’ye mahkum olacak kadar küçüldü mü” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Türkiye’ye darbe yapan bir terörist elebaşını kolluyorsunuz. Yoksa manivela olarak mı görüyorsunuz. Ondan size fayda gelmez. Ya iade edersiniz onu ya da bundan sonra suçluların iadesi konusunda bir beklentiye girmezsiniz. Karşımıza delikanlıca çıkmak yerine Türkiye’yi böyle bel altı işlerle vurmaya çalışıyorlar.”

‘ABD’ye gitme konusunda henüz kararımı vermedim’

Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilerin ‘ABD’ye gidecek misiniz?’ sorusuna ise “Henüz kararımı vermedim. Soru işaretleri var” cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Kasım’da Erdoğan ile Beyaz Saray’da görüşeceğini açıklamıştı.