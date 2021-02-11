Erdoğan, Covid-19 aşısının ikinci dozunu oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Cumhurbaşkanı, ilk dozu yaptırdığını Telegram hesabından duyurmuştu. Fotoğraf: AA (arşiv)

Çinli Sinovac şirketinin ‘CoronaVac’ aşısında ilk partiyi oluşturan 3 milyon doz 30 Aralık 2020’de Türkiye’ye gelmişti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan 13 Ocak’ta ‘acil kullanım onayı’ vermişti. O gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri kameraların karşısında aşı olmuştu.

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14 Ocak’ta, sağlık çalışanlarına öncelik verilerek kitlesel aşılama başlamıştı. Akşam da Erdoğan aşı olmuştu. Erdoğan’a ilk doz Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılmıştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İkinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.