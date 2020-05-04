Erdoğan: Covid-19 aşısı, tüm insanlığın ortak malı olmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu öncülüğünde düzenlenen ‘Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği’ne video mesaj gönderdi. Covid-19 aşısının, tüm insanlığın ortak malı olması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Kabine toplantısı nedeniyle toplantıya katılamadığını dile getiren Erdoğan, salgında hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu, tedavisi sürenlere acil şifalar diledi.

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Erdoğan şunları söyledi: “Şu ana kadar şehir hastanelerine yaptığımız yatırımlar, salgınla mücadelede bize çok önemli avantajlar sağlamıştır. Sağlık sistemimiz ve altyapı yatırımlarımız güçlü olmasına rağmen, İstanbul’da üç ayrı noktada 2 bin 100 yatak kapasiteli, her türlü donanıma sahip yeni salgın hastanelerinin inşaatına başladık. Bu hastaneleri üç hafta içerisinde bitirip hizmete alıyoruz.“

“Covid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalıdır”

Erdoğan, Covid-19 salgınının sadece sağlık krizi olmaktan çıktığını; siyasi, ekonomik ve sosyal boyutları olan benzersiz bir küresel imtihana dönüştüğünü belirterek şöyle devam etti: “Bu salgın bize, dillerimiz, dinlerimiz farklı olsa da kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır. Türkiye olarak bu anlayışla bugüne kadar 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık.”

Maskeden solunum cihazına bu süreçte ihtiyaç duyulan kritik sağlık malzemelerinin tedarikinde üvenilir ortak olmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, “Virüsün ortadan kaldırılması için en etkili aracın aşı olduğu görülüyor. Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları da destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Covid-19 aşısının, tüm insanlığın ortak malı olması gerektiğini söyleyen Erdoğan şunları söyledi: “Üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve ‘kimsenin geride bırakılmaması’ prensibinin itinayla uygulanması son derece önemlidir. Aşı geliştirme çabalarına yönelik maddi katkımızı belirlerken tüm bu hususları dikkate alacağız. Değerlendirmeler akabinde tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs’a kadar ilan edeceğiz.”

İngilizce altyazılı olarak yayımlanan video mesajda, yeni açılan şehir hastaneleri ve inşası devam eden salgın hastanelerinin görüntülerine yer verildi.